La Policía Local de Sevilla ordenando el tráfico tras el atropello. Cedida

Mueren dos personas atropelladas en la avenida de la Borbolla de Sevilla

Mueren dos personas atropelladas en la avenida de la Borbolla de Sevilla.

Este suceso se une al ocurrido el pasado sábado en la avenida de Bueno Monreal que provocó la muerte de un joven de 22 años.

Efectivos de la Policía Local están trabajando en estos momentos sobre el terreno y han pedido a través de las redes sociales evitar la zona y utilizar vías alternativas para no colapsar la avenida y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

El atropello se ha producido cerca de las calles Montevideo y Brasil, en el barrio del Porvenir y los agentes trabajan en diversas hipótesis sobre esta nueva tragedia.

Precisamente, el pasado fin de semana, hubo otro suceso de unas mismas características en la avenida Cardenal Bueno Monreal donde un joven de 22 años murió y el vehículo se dio a la fuga.

La Policía Local está buscando el coche y ha dado avisos en las redes sociales pidiendo ayuda para localizarlo.

Los vecinos del Porvenir también aseguran que en ese tramo de La Borbolla, los vehículos "circulan a más velocidad de la permitida".