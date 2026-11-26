Edificio de Correos de la avenida de Las Razas, situado cerca de donde se ha producido el accidente. Cedida

Segundo accidente en menos de una hora en Sevilla: un motorista queda atrapado en la avenida de Las Razas

Un motorista ha quedado atrapado tras una colisión con otro vehículo en la avenida de Las Razas.

Ha ocurrido cerca del cruce con el puente de las Delicias y se une al atropello de la avenida de la Borbolla donde han muerto dos vigilantes de seguridad.

Por el momento, se han desplazado hasta el lugar de los hechos efectivos de la Policía Local, Bomberos y servicios de Emergencias del 061.

Este hombre ha sido finalmente liberado y trasladado a un centro hospitalario para tratar las lesiones sufridas, que revisten carácter leve.

El presunto autor del atropello ha sido identificado por agentes de la Policía Local, que se han hecho cargo de la investigación. Asimismo, ha sido sometido a las correspondientes pruebas de detección de alcohol y drogas, cuyos resultados han sido negativos.

Se trata del segundo atropello mortal en la capital hispalense en los últimos días tras el que costó la vida en la madrugada del pasado sábado 21 de noviembre en la avenida Cardenal Bueno Monreal a un joven natural de El Puerto de Santa María tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga.