Casi 30 millones de euros de inversión para recuperar el Teatro Lope de Vega de Sevilla y su entorno de cara a 2029

Casi 30 millones de euros de inversión hay previstos para recuperar el Teatro Lope de Vega de Sevilla y su entorno de cara a 2029.

El enclave situado entre la avenida de María Luisa y las calles La Rábida y Palos de la Frontera estará restaurado al completo para el centenario de la Exposición Iberoamericana.

Así lo tiene previsto el Ayuntamiento de Sevilla con una serie de proyectos que comenzaron con los más de 10 millones de euros destinados a la restauración del Teatro Lope de Vega en una primera fase donde se renovó el patio de butacas y los palcos, se trabajó en la sonorización del edificio, así como en la iluminación, el elevador escénico o la revisión de la lámpara central.

La segunda fase consistirá en unos 5 millones de euros durante los próximos dos años sin necesidad de volver a cerrar el Teatro. En concreto, se va a trabajar sobre el Paraíso porque en la actualidad, esta grada no puede soportar el peso necesario para instalar las butacas. Con esta intervención, el Lope de Vega recuperará unas 70 localidades más y su aforo será de casi 600 plazas.

El proyecto de la segunda fase también contempla instalar nuevos ascensores de cara a la accesibilidad del público, así como la mejora de los aseos, de los camerinos y otros espacios de trabajo.

Otra zona sobre la que se trabajará próximamente será la cubierta para impermeabilizarla y arreglar los problemas en la parte superior del edificio.

Con respecto a las actuaciones del entorno, la gerencia de Urbanismo va a analizar el estado actual del arbolado, así como su valor patrimonial para poner en valor los Jardines de la Madrina. También, solucionar los accesos de un enclave situado entre la Universidad de Sevilla, el Palacio de San Telmo y a pocos metros de la Plaza de España y el Parque de María Luisa.

Otros puntos que han destacado los técnicos son en la avenida de María Luisa donde el acerado tiene grandes zonas terrizas y muy descuidadas, se plantean itinerarios peatonales para conectar el parque con los alrededores del Teatro Lope de Vega en los extremos de la vía y comentan que "los vehículos circulan a gran velocidad" por una calzada "de grandes dimensiones sin regulación del tráfico" en un punto intermedio.

Los Jardines de la Madrina, el Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición están situados sobre terrenos que pertenecieron al desaparecido convento de San Diego de Sevilla. Éste estaba fuera de las murallas, a pocos metros de la Puerta de Jerez, del arroyo Tagarete y sufrió varias inundaciones a lo largo de los siglos.

El complejo se comenzó a construir a finales del siglo XVI y los monjes estuvieron en el lugar hasta la invasión francesa de 1810. Luego, la zona pasó a ser propiedad de los Montpensier, justo detrás del Palacio de San Telmo y finalmente, se utilizó para albergar algunos edificios de la Exposición Iberoamericana.