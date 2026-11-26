Icónica deja la Plaza de España por Navidad y se instala en el centro de Sevilla para regalar música y recoger juguetes

Icónica Occident Sevilla Fest quiere que la música también se regale por Navidad. El festival abrirá este viernes 27 de noviembre una tienda pop-up en pleno centro de Sevilla, en la avenida de la Constitución, con la que busca acercarse a los sevillanos durante las fiestas y convertir los conciertos de su próxima edición en una de las opciones para los Reyes Magos.

El espacio, que permanecerá abierto hasta el 5 de enero, será también un punto de recogida de juguetes en colaboración con el Ateneo de Sevilla, una iniciativa solidaria que la organización ya puso en marcha el pasado año y que ahora tendrá una presencia más prolongada.

La campaña llega en un momento de especial crecimiento para el festival. Icónica ha disparado un 45% la venta de entradas respecto al mismo periodo del año anterior, cuando ya alcanzó cifras récord a nivel nacional.

Su director destaca que Sevilla y sus vecinos han sido fundamentales para consolidar una cita que aspira a formar parte de la vida cotidiana de la ciudad más allá de las noches de verano en la Plaza de España. La tienda ofrecerá entradas personalizadas para regalar, abonos, merchandising, encuentros con artistas y distintas actividades navideñas.

A estas alturas del año, las ventas superan ampliamente las registradas en las mismas fechas del ejercicio anterior. ¿Sorprendidos?

Sí, la verdad es que otro año más nos vuelve a sorprender. A estas alturas estamos por un 45% más de ventas que el año anterior, un ejercicio en el que ya batimos todos los récords a nivel nacional, colocándonos ya como el festival que vende más entradas de todos los festivales anteriores.

¿Qué explicación le dais?

La explicación que nosotros encontramos es que Icónica se ha hecho un hueco entre todos los festivales del país a base de que Sevilla y los sevillanos han comprado esta idea y nos han hecho suyo. Luego, es cierto que también viene mucha gente de fuera, pero lo que nos ha hecho grandes ha sido que toda Sevilla, cada año, ha acudido a una o dos citas en el verano a ver a alguno de los artistas que pasan por el festival.

Yo creo que la comodidad del festival, la experiencia de ver la Plaza de España engalanada para la ocasión o las ofertas gastronómicas hacen que sea un festival único y diferente a todas las ofertas que hay ahora mismo actualmente en España.

¿Hay algún concierto que les haya sorprendido especialmente por su demanda o por la acogida?

Este año ha pasado algo que no esperaba ver. Tenemos a Noah Kahan, que es la única fecha que va a dar en España. Además, es la primera vez que viene a cantar a España. Es un artista que a nivel internacional llena grandes recintos, pero como decía, nunca había hecho ningún concierto en España.

Es verdad que había riesgos de probar, pero Icónica tiene muy clara en su filosofía este tipo de apuestas. Decidimos apostar por él. Y hasta ahora es el artista que más ha vendido en su primer día de venta. De hecho, está ahora muy cerquita de hacer sold out.

¿Es difícil convencer a una gran estrella internacional para que venga a Sevilla?

Fue muy difícil durante los primeros años. Pero ahora, siendo sincero, puedo decir que tenemos la suerte de haber posicionado a Sevilla y a Icónica como una marca de festival entre las opciones preferidas de toda la oficina de contratación cuando los artistas internacionales vienen a España.

Antes siempre se miraba a Madrid o Barcelona. Ahora te puedo asegurar que Sevilla es una de las primeras opciones. Y eso nos ha ayudado a poder formar los carteles que tenemos.

Llevamos ya varios años con unas programaciones dignas que, creo, van a quedar para la historia cuando dentro de muchos años veamos todo lo que ha pasado por el festival. Y eso se ha conseguido a base de mucho trabajo y, sobre todo, de querer montar un festival desde la excelencia.

¿Y qué hay de la dificultad de conseguir que la gente compre entradas con tanta antelación?

Creo que los hábitos de consumo han cambiado. Antes no había tantos festivales ni tantas posibilidades de disfrutar de tantos artistas en tu propia ciudad.

Ahora mismo, entre Icónica y otros festivales, toda esa oferta está concentrada en Sevilla. Hay mucha programación y creo que esta fórmula es muy positiva para el comprador, porque le permite ir organizándose y buscando los momentos económicos más adecuados a lo largo de todo el año.

Sin embargo, si todos sacáramos las entradas a última hora, el público tendría que elegir. Ahora, por ejemplo, con la llegada de las Navidades, puedes pedir una entrada como regalo de Reyes o incluso regalarla tú.

Creo que esta fórmula es muy positiva porque damos más tiempo a los compradores y a los clientes para decidir si quieren ir a más de un concierto y les permitimos distribuir ese gasto a lo largo de todo el año.

¿Hasta qué punto existe una competencia por conseguir a los mismos artistas o a los mejores artistas? Y, en cualquier caso, ¿qué hace Icónica para diferenciarse de estas otras citas musicales?

Creo que está claro que Icónica tiene un cartel muy diferente a lo que hay hoy en día. Es verdad que actualmente hay muchos festivales y que existe una especie de burbuja.

Nosotros lo que ofrecemos es una programación muy ecléctica. Creo que he hecho alguna vez el símil con cómo es el Teatro Doctor Sevillano, en el que puedes ver un día a Tim Braskew, a Kiko Veneno y, al día siguiente, a Prodigio o a Marilyn Manson. Son carteles totalmente diferentes.

Hemos apostado por todos los estilos: el metal, el rock, el pop, el indie... Y eso es lo que nos hace un poco diferentes del resto.

Después, competencia hay, por supuesto, y siempre la va a haber. Pero con las herramientas con las que hemos trabajado, estamos muy bien posicionados actualmente. Las oficinas de contratación y los artistas suelen elegirnos siempre entre sus primeras prioridades.

Este año han decidido que Icónica salga de la Plaza de España y tenga presencia en pleno centro de Sevilla durante la Navidad. ¿Qué hay detrás de esta decisión?

Icónica, al final, quiere ser Sevilla. Quiere estar presente en la vida diaria de la ciudad. Es verdad que la Navidad ha ganado mucho protagonismo en los últimos años dentro del calendario sevillano, con una Cabalgata de Reyes que es de las mejores de España.

El año pasado colaboramos con el Ateneo e hicimos una recogida solidaria de juguetes que queríamos continuar. Entonces organizamos una jornada en la Alameda de Hércules con varias actuaciones y este año hemos querido darle un carácter más continuado.

Vamos a estar durante todo un mes, algo más de un mes, desde este viernes 27 de noviembre hasta el día antes de Reyes, coincidiendo con la víspera de la Cabalgata. Estaremos en el edificio del antiguo Correo, junto a la avenida de la Constitución, en el número 5, cerca del Ayuntamiento.

Además de recoger juguetes, los visitantes podrán comprar entradas y personalizar sus regalos para pedir a los Reyes Magos. También vamos a intentar que pasen algunos de los artistas andaluces que forman parte del cartel para organizar encuentros con sus seguidores.

Por otro lado, queremos que, dentro de esa colaboración con el Ateneo, venga alguno de los personajes de la Cabalgata de este año para recoger las cartas de los niños y formar parte de esa magia que se crea en torno a la Navidad. Queremos estar muy presentes en esas fechas.

Como decías, la tienda de la avenida de la Constitución va a ser también un punto de recogida de juguetes.

¿Por qué han querido que la primera gran acción navideña del festival tenga un componente solidario?

El año pasado ya intentamos estar presentes como parte de la sociedad sevillana. Queremos formar parte de ella y poder sumar. Además del impacto económico del que hablamos cada año y del impacto social que genera el festival, también queremos contribuir desde el ámbito de la solidaridad.

La Navidad es una época mágica en la que todos nos ilusionamos con estas fechas y recibimos regalos. Queremos que sea así para todo el mundo.

Por eso, la propuesta es organizar una recogida de juguetes que ya funcionó muy bien el año pasado y que permita ayudar a las familias más desfavorecidas para que la magia de la Navidad también llegue a sus hogares.

¿Se han planteado convertir esta tienda pop-up en una iniciativa permanente o repetirla en otras épocas del año?

Ahora mismo no, porque la verdad es que tiene sus costes y, por el momento, la iniciativa se ha planteado para estas fechas. Vamos a ver qué tal funciona y, a partir de ahí, decidiremos.

De momento, estamos muy centrados en repartir un poco de ilusión también desde nuestra parte, en que la iniciativa sea un éxito y en que la recogida de juguetes sea muy numerosa.

¿Qué papel quieren que tenga Icónica en la vida cotidiana de los sevillanos?

Lo que pretendemos, en primer lugar, es contribuir desde el ámbito laboral. Creo que hemos inyectado bastante energía a una industria que, desgraciadamente, no tenía una gran fuerza en Sevilla, como es la industria cultural. Como decía antes, no solo tenemos Icónica, también estamos con Insólitos y organizamos multitud de eventos durante todo el año. Ahora nos hemos hecho cargo de la Casa Natal de Velázquez y estamos trabajando para abrirla al público lo antes posible.

En ese sentido, creo que hemos aportado mucho a la industria cultural como tal. Hemos inyectado cada año muchos millones de euros que se mueven en torno a la cultura y a las empresas que prestan servicios a este sector.

Por otro lado, creo que los sevillanos valoran mucho lo que ofrecemos. Me lo dicen muchas veces por la calle, se acerca gente a comentármelo o nos lo trasladan por correo electrónico. Antes tenían que salir fuera y gastar mucho dinero en viajar a otras ciudades para escuchar buena música y disfrutar de los grandes artistas en directo. Ahora tenemos la suerte de poder ofrecerlo aquí. El gasto es mucho menor porque no tienen que invertir en vuelos ni hoteles.

Además, viene mucha gente de fuera que deja un beneficio en la hostelería, el transporte y los hoteles. Estos sectores también están muy contentos con la llegada del festival. De hecho, el otro día, en una reunión, varios propietarios de hoteles nos comentaban que durante el verano, salvo agosto, cuando Icónica ya no se celebra, mantienen las mismas tarifas por habitación.

Antes era una temporada muy baja, los precios bajaban mucho y la ocupación era reducida. Ahora consiguen mantener unos niveles similares a los de primavera u otoño. Creo que esto es muy positivo, no solo para los hoteles, sino también por todo lo que implica: llegan visitantes que pernoctan en la ciudad y que gastan en gastronomía, transporte o visitando otros espacios culturales y monumentos.

La verdad es que esa parte también nos hace sentir muy orgullosos. Pero, sobre todo, estamos orgullosos de haber creado algo que ilusiona a la gente y que se ha convertido en un punto de encuentro durante el verano. Un punto de encuentro muy necesario en estos tiempos en los que todo está tan polarizado. Al final, es muy bonito ver cómo la gente se abraza en las noches de verano para disfrutar de momentos únicos en el festival.