Vista general de los bloques del barrio de El Cerezo de Sevilla, donde está ahora la obra del Metro. Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

El barrio del Cerezo de Sevilla tiene casi un 50 por ciento de población de extranjeros

El barrio del Cerezo de Sevilla tiene casi un 50 por ciento de población de extranjeros en diversas calles como Doctor Leal Castaño o la plaza Playa de Punta Umbría.

Según el censo del Instituto Nacional de Estadística, hay secciones de la zona que superan ampliamente el 45 % de extranjeros justo al lado del hospital Virgen Macarena.

Así se puede extraer de los datos de esta institución donde se observa un incremento en la población extranjera dentro del distrito Macarena de la capital hispalense y en concreto, en un barrio donde se están produciendo las obras de la Línea 3 del Metro de Sevilla.

Destaca sobre todo, la sección situada justo enfrente de la barriada del Carmen y del hospital Virgen Macarena donde hay más de un 45 % de extranjeros censados en los diversos bloques que rodean a la plaza Playa de Punta Umbría.

El entorno de este enclave está delimitado por las calles Doctor Leal Castaño, la avenida Doctor Fedriani, la de San Lázaro y Doctor Jaime Marcos.

En los alrededores, el tanto por ciento de población también supera ampliamente el 40 % como la barriada del Rocío o los pisos conocidos como de 'la hermandad del Trabajo', situados enfrente del barrio de la Barzola.

La concentración de extranjeros en esta parte de la capital hispalense sobresale con respecto a otras secciones en las que apenas llegan al 5 % de la población como son los núcleos más cercanos a la calle Torneo y la calle Fedra.

Por otro lado, Tres Barrios también tiene un nivel alto de población extranjera con una media que supera el 35 %. Precisamente, coincide este dato con el de que se trata de uno de los enclaves más pobres de España por renta.

En otros barrios de Sevilla, apenas hay extranjeros porque como se ha dicho anteriormente, no llegan al 5 % de su población. Barrios como La Calzá, Nervión o San Bernardo manejan aproximadamente un 3 % de media de población extranjera en el censo.

El caso de El Cerezo coincide con una zona de la ciudad que está viviendo una transformación debido a la futura Línea 3 del Metro que cruzará la avenida Doctor Fedriani y que dejará hasta tres paradas del suburbano en torno al barrio: una al norte, la de San Lázaro; la del hospital Virgen Macarena y otra, junto a las murallas.