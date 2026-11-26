Asociafruit reúne en el Real Alcázar al sector hortofrutícola andaluz en la primera edición de los Premios GAIA

El Real Alcázar de Sevilla acogió este martes, 24 de noviembre, la ceremonia de entrega de la primera edición de los Premios GAIA de la Hortofruticultura Andaluza, organizados por Asociafruit.

Un acto multitudinario que ha congregado a una amplia representación institucional, empresarial y profesional del sector agroalimentario andaluz para reconocer la trayectoria, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad de quienes contribuyen al desarrollo de la hortofruticultura.

La ceremonia, patrocinada por la Junta de Andalucía y la marca Gusto del Sur, junto con Cajamar, ha contado con una destacada representación de la Administración autonómica, encabezada por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, junto a la viceconsejera, secretarios generales y directores generales de distintas áreas del Gobierno andaluz.

También han asistido representantes institucionales, organizaciones sectoriales y empresas vinculadas a la producción y comercialización hortofrutícola.

La entrega de premios ha distinguido a la Asociación Maenoba, con el Premio GAIA a la Sostenibilidad; a la Estación Experimental Cajamar «Las Palmerillas», con el Premio GAIA a la Innovación; y a Rocío Medina Muñoz, presidenta ejecutiva de Grupo Medina, con el Premio GAIA a la Excelencia «Antonio Romero Carmona».

Asimismo, se ha concedido una Mención Especial a José María Pozancos, exdirector general de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX), en reconocimiento a su dilatada trayectoria y contribución al sector.

El acto ha contado con la participación del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde Noche; y Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, editor de Almuzara y escritor.

Durante su intervención, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado el liderazgo del sector hortofrutícola andaluz, que solo en los primeros nueve meses del año ha vendido más de 6.000 millones de euros al exterior, casi un 8 % más que en el mismo periodo de 2025.

Asimismo, ha reconocido el trabajo de las empresas asociadas a Asociafruit, señalando que «este aniversario es un reconocimiento al enorme y arduo trabajo realizado por todas las empresas asociadas; así como un compromiso para seguir apostando por un producto sostenible y de calidad».

También ha felicitado a los galardonados por «abanderar el nombre de Andalucía y representar el buen hacer del sector», a través de la excelencia, la innovación agroalimentaria y la sostenibilidad.

Por su parte, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha destacado que «el Premio GAIA a la Innovación Agroalimentaria reconoce el compromiso de la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ con la generación de conocimiento y la innovación al servicio del campo».

Asimismo, ha agradecido a Asociafruit esta distinción y ha subrayado que «este reconocimiento nos anima a seguir acercando la investigación a las necesidades de agricultores, empresas y cooperativas para contribuir a un sector agroalimentario más competitivo y sostenible».

El presidente de Asociafruit, Javier López-Esparza, ha puesto en valor el papel de la asociación como punto de encuentro de las empresas del sector y herramienta fundamental para defender sus intereses comunes. «Si hace 50 años la unión del sector de la naranja amarga fue un movimiento innovador, hoy es una necesidad absoluta. Necesitamos una voz unida y fuerte que nos permita relacionarnos de igual a igual con las administraciones y el resto de interlocutores», ha afirmado.

López-Esparza ha expresado su satisfacción por el crecimiento y el buen estado de salud de la organización, así como por la incorporación de nuevos sectores, y ha agradecido a los asociados su implicación, que considera fundamental para el éxito y la consolidación de Asociafruit.

El Premio GAIA a la Sostenibilidad ha recaído en la Asociación Maenoba, constituida en 2024 por agricultores del entorno de Doñana. La entidad trabaja para impulsar un modelo agrícola compatible con la protección medioambiental, promoviendo una agricultura sostenible, eficiente y respetuosa con el entorno.

En la categoría de Innovación, el reconocimiento ha sido para la Estación Experimental Cajamar «Las Palmerillas», fundada en 1975 en El Ejido (Almería). Este centro constituye una referencia en investigación aplicada y transferencia de conocimiento al sector agroalimentario, contribuyendo a la modernización y competitividad de la actividad agrícola.

El Premio GAIA a la Excelencia «Antonio Romero Carmona» ha distinguido a Rocío Medina Muñoz, presidenta ejecutiva de Grupo Medina, por su destacada trayectoria profesional y su contribución al crecimiento, la innovación y la internacionalización de una empresa familiar que se ha convertido en referente del sector hortofrutícola.

Por su parte, la Mención Especial de los Premios GAIA ha reconocido a José María Pozancos, exdirector general de FEPEX, por más de tres décadas de trabajo al servicio del sector hortofrutícola español.

Su trayectoria ha estado vinculada al impulso de la internacionalización, al desarrollo de Fruit Attraction y al posicionamiento de España como referente mundial en la exportación de frutas y hortalizas.

La programación ha incluido una conferencia de Manuel Pimentel bajo el título «Agricultura y alimentación en la sociedad actual», en la que el exministro ha abordado los retos y las perspectivas de la actividad agroalimentaria en el contexto actual.

Posteriormente, Pimentel ha mantenido un diálogo con Javier López-Esparza, presidente de Asociafruit, en el que ambos han reflexionado sobre el papel estratégico de la agricultura y la alimentación, así como sobre los desafíos que afronta el sector.

La celebración de esta primera edición de los Premios GAIA supone el inicio de los actos conmemorativos del 50 aniversario de Asociafruit, asociación constituida en 1977 que en 2027 cumplirá cinco décadas de representación y defensa de los intereses de la producción y comercialización hortofrutícola andaluza.

Con estos galardones, la asociación incorpora una iniciativa destinada a reconocer el talento, la trayectoria profesional, la capacidad de innovación y el compromiso medioambiental de empresas, entidades y profesionales que contribuyen al desarrollo de una actividad estratégica para la economía andaluza. Los Premios GAIA nacen así con vocación de continuidad y como un reconocimiento al esfuerzo colectivo de un sector que afronta importantes desafíos en materia de competitividad, sostenibilidad, innovación e internacionalización.