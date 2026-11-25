La Justicia archiva la denuncia por presunto intrusismo contra el perito del caso Marta del Castillo

El Juzgado de Instrucción nº 7 de Sevilla ha acordado el archivo de la causa seguida contra Manuel Huerta, perito que intervino en las actuaciones relacionadas con el caso de Marta del Castillo.

El magistrado ha concluido que no existen indicios de delito de intrusismo profesional y asume el criterio sostenido por el Ministerio Fiscal determinando que la actuación desarrollada por Huerta no puede considerarse delictiva.

La resolución considera que la pericia objeto de análisis no constituye una actividad reservada legalmente a una titulación concreta, requisito indispensable para apreciar un delito de intrusismo profesional.

Asimismo, recuerda que el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla expresamente la participación de peritos no titulares. El auto destaca igualmente que Manuel Huerta fue propuesto por la representación del padre de Marta del Castillo y aceptó el cargo ante la autoridad judicial identificándose como perito judicial y CEO de Lazarus, sin atribuirse en ningún momento una condición profesional distinta de la que constaba en las actuaciones.

Con esta decisión decae la última acusación que permanecía vigente contra Huerta. El juzgado acuerda no haber lugar a continuar el procedimiento y decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La resolución pone fin a un procedimiento promovido por el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), presidido por Pedro José de la Torre Rodríguez, que cuestionó la legitimidad de la actuación pericial desarrollada por Huerta en el marco de la investigación relacionada con el teléfono móvil de Miguel Carcaño.

El juez hace suyo el criterio de la Fiscalía y rechaza la premisa central sobre la que se sustentaba la denuncia: que la realización de una pericia informática exija una determinada titulación o quede reservada en exclusiva a un colectivo profesional concreto.

Por el contrario, concluye que no existe una reserva legal que permita sustentar la acusación por intrusismo. La resolución supone además un nuevo y contundente revés judicial para Pedro José de la Torre Rodríguez.

El magistrado no solo acuerda el archivo de la causa, sino que rechaza los recursos promovidos durante la instrucción y descarta las actuaciones adicionales interesadas por la parte denunciante.

Especialmente significativo resulta el pronunciamiento relativo al intento de dirigir acciones penales contra el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. El auto afirma expresamente que dicha pretensión "no tiene base ninguna", desestimando de forma categórica la petición formulada por el denunciante.

La defensa de Manuel Huerta ha sido ejercida durante todo el procedimiento por Fuster-Fabra Abogados, despacho que sostuvo desde el inicio que la acusación carecía de sustento penal por inexistencia de una reserva legal de actividad aplicable a la pericia informática.

La resolución ahora dictada coincide con la tesis defendida por el despacho y por el Ministerio Fiscal: para apreciar un delito de intrusismo profesional no basta con cuestionar una titulación concreta, sino que es necesario identificar una actividad cuya realización esté reservada por ley en exclusiva a determinados profesionales. El juzgado concluye que tal reserva no existe en el supuesto analizado.