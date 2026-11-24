El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el candidato número 1 de la provincia a las elecciones generales por el PP, Juan Bravo, han reclamado ante empresarios las 10 infraestructuras que necesita Sevilla "desde hace décadas".

En un acto celebrado en la fundación FIDAS, han explicado que la obra del Puente del Centenario es "el ejemplo de lo que no hay que hacer" en cuanto a planificación por parte del Gobierno de España.

Sin embargo, la lista que han señalado junto a ingenieros y arquitectos es larga porque han recordado la "necesaria" conexión ferroviaria de la estación de trenes de Santa Justa con el aeropuerto de San Pablo, apuntando que hay una directiva europea que indica que ciudades como Sevilla tienen que tener ese medio de transporte.

Han recalcado cómo se ha vuelto a hablar de proyectos como la SE-35, la Ronda Urbana Norte o el cierre de la SE-40 para que "aumente" la inversión en las empresas y por ende, en la capital y la provincia.

Otro frente que tendrá que poner encima de la mesa el próximo Gobierno será la vertebración del Puerto de Sevilla, el río Guadalquivir y el resto de la ciudad después de que Ryanair haya anunciado la inversión en el centro de motores en el enclave al sur de la ciudad.

La autovía hacia Huelva o la ampliación a tres carriles de la AP-4 hacia Cádiz son otros de los puntos de un debate donde los participantes han destacado la "colaboración interadministrativa" con la Junta de Andalucía y en concreto, con la Consejería de Fomento pero no con el Ministerio de Transportes.

José Luis Sanz ha llegado a comentar que "con el Estado, ha habido un silencio por respuesta" y ha insistido en la idea de que Sevilla está como en los momentos "previos" a 1992 con "un déficit importante" de infraestructuras.

El regidor ha apuntado que "llevamos 20 años hablando de estos proyectos" mientras que el gerente de Gaesco, Juan Aguilera, ha destacado en su intervención que falta voluntad política y que gran parte del dinero necesario se ha ido para otras comunidades autónomas como País Vasco y Cataluña.

Precisamente, a la comunidad catalana, se han ido inversiones para los Rodalíes (cercanías), para la estación de Sants y para la ampliación del aeropuerto del Prat.

Por su parte, Juan Bravo ha asegurado otros puntos fundamentales para el desarrollo de estas grandes obras como que la ley de contratos tiene que ser más ágil, hay que planificar correctamente, la idea de "gastar mejor" en el presupuesto y "tener personal competente" en las administraciones públicas.