Cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla). E. E. Sevilla

Un preso de Sevilla II acosa sexualmente a una funcionaria y acaba mordiendo y golpeando a otro trabajador

Un preso del módulo 3 del centro penitenciario Sevilla II, ubicado en Morón de la Frontera, ha protagonizado este martes, 24 de noviembre, un incidente en el que ha agredido a dos trabajadores de la prisión.

Los hechos se han producido después de que el interno realizara gestos de carácter sexual dirigidos a una funcionaria y amenazara a ambos empleados con la expresión "vais a tener fiesta".

Fuentes penitenciarias han confirmado los hechos, que también han sido denunciados por el sindicato CSIF. Según esta organización, el recluso realizó "movimientos de cadera y gestos explícitos de carácter sexual" hacia la trabajadora, lo que llevó a otro funcionario a intervenir y ordenarle que cesara su comportamiento.

El interno fue trasladado posteriormente a una zona de seguridad para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, durante la intervención mantuvo una actitud "cada vez más agresiva", hasta el punto de lanzar patadas y morder a los trabajadores. Además, habría propinado un puñetazo a uno de ellos.

Ante lo ocurrido, ACAIP-UGT ha reclamado que este tipo de conductas "deben recibir una respuesta contundente y proporcional a su gravedad". El sindicato ha solicitado que el interno sea clasificado en primer grado, una medida que implica un régimen de vida más restrictivo dentro del sistema penitenciario.

La organización también ha aprovechado el incidente para insistir en la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad de los profesionales de las prisiones.

En este sentido, ha exigido una "reestructuración urgente de las plantillas, la cobertura de las más de 1.900 plazas vacantes y protocolos verdaderamente eficaces frente a las agresiones".