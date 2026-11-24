Cuando una familia pierde a alguien en un accidente como el de Urda, lo último que tiene en la cabeza son las indemnizaciones. Es lógico. Pero en las semanas siguientes llegan llamadas, formularios y, antes o después, ofertas.

Y es justo en ese momento, con el duelo todavía reciente, cuando se cometen errores difíciles de deshacer. Después de muchos años acompañando a familias de víctimas mortales, la última vez en el accidente ferroviario de Adamuz y ahora en el de Urda, estos son los que más se repiten.

Primero: pensar que la indemnización es una herencia. Es la confusión de fondo, y de ella nacen casi todas las demás. La familia imagina una cantidad que se reparte entre los herederos según el testamento. No funciona así.

Cada familiar con derecho tiene su propia indemnización, calculada de forma individual y sin relación con las de los demás. No es una tarta que se divide: son reparaciones distintas para personas distintas. Por eso tampoco importa quién herede ni si alguien renuncia a la herencia.

Segundo: mirar sólo a quienes vivían en casa. Cuando pregunto a una familia quiénes son, casi siempre me hablan del viudo o la viuda y de los hijos. Pero el sistema de valoración que se aplica como referencia reconoce también a los padres y a los hermanos del fallecido, aunque este tuviera cincuenta años y su propia familia formada.

Y a los llamados allegados: personas que convivieron con él al menos cinco años y le eran especialmente cercanas. He visto casos en los que la madre o los hermanos de la víctima no sabían que tenían derecho a nada, simplemente porque nadie los había incluido en la conversación.

Tercero: creer que la pérdida de ingresos solo la reclama el viudo. Además del daño moral, se indemniza el dinero que la familia deja de recibir por la muerte de quien lo aportaba. Y no solo al cónyuge: los hijos tienen su propio derecho, que no desaparece porque haya un viudo.

Lo mismo ocurre con otros familiares, como unos padres mayores a los que el fallecido ayudaba, si acreditan esa dependencia económica. Incluso cuando la víctima no trabajaba fuera de casa, su dedicación al hogar tiene un valor que debe reclamarse.

Cuarto: quedarse fuera del procedimiento penal. Un accidente de esta gravedad se investiga en un juzgado penal, y allí se decidirá también la responsabilidad civil.

Las familias pueden personarse y participar como parte: conocer lo que se investiga, pedir diligencias, estar presentes en el juicio. Para muchas, es la única manera de sentir que se hace justicia. Pero la ley marca un momento procesal a partir del cual ya no es posible ejercer la acusación, y llegar tarde tiene consecuencias.

Quinto: firmar demasiado pronto. Las primeras ofertas llegan cuando la familia está más vulnerable y más deseosa de cerrar ese capítulo. Pero un finiquito firmado no tiene vuelta atrás.

Antes de aceptar nada conviene comprobar que la cantidad está bien calculada para cada familiar y que no se ha quedado nadie fuera.

Ninguno de estos errores es culpa de las familias. Nadie está preparado para algo así, y menos para entender un sistema de indemnizaciones en plena despedida de un ser querido.

Precisamente por eso merece la pena detenerse, hacer una lista completa de las personas que formaban parte de la vida del fallecido y pedir consejo antes de dar ningún paso.

*** Miguel Bianquetti Rodríguez es abogado especialista en indemnizaciones por accidentes (Accidentalex, Sevilla).