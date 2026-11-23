La Policía Local de Sevilla busca colaboración para encontrar al conductor que se fugó tras el atropello. Cedida

El SOS de la Policía de Sevilla para localizar al conductor que huyó tras atropellar a un joven de 22 años y dejarlo herido

La Policía Local de Sevilla ha pedido la colaboración ciudadana para localizar un vehículo implicado en el atropello de un joven de 22 años ocurrido la madrugada de este sábado en la calle Cardenal Bueno Monreal, en el barrio de El Porvenir.

Según informa la Policía en sus redes sociales, el coche se dio a la fuga tras el siniestro dejando al joven malherido y los agentes tratan de identificarlo para dar con el paradero de su conductor.

El vehículo que busca se trata de un turismo de color oscuro, tipo Volkswagen Golf, Seat Arosa o similar, que podría presentar daños en el capó y en la luna delantera.

El atropello se produjo a las 3:40 horas de la madrugada del viernes al sábado, cuando el vehículo circulaba por la calle Cardenal Bueno Monreal en sentido Juan Pablo II.

🚨 La Policía Local busca este vehículo por un atropello El vehículo se dio a la fuga en Cardenal Bueno Monreal, sentido Juan Pablo II, y está implicado en un siniestro vial ocurrido en la noche del viernes al sábado 21 de noviembre de 2026, a las 03:40 h. 🚗 Es un vehículo tipo Golf, Seat Arosa o similar, de color oscuro, con daños en capó y luna delantera. 📞 Si tienes información sobre este vehículo, contacta con la Policía Local de Sevilla en el 092. Tu colaboración es fundamental. — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 22, 2026

Tras los hechos, el joven tuvo que ser evacuado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Según informaron fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, un testigo alertó de que un coche había atropellado al joven y, posteriormente, se había dado a la fuga sin detenerse, ni atender al herido.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios del 061, que atendieron al joven y lo trasladaron al centro hospitalario.