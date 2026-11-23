Muere el joven de 22 años atropellado por un coche que se dio a la fuga en Sevilla el pasado sábado

El joven de 22 años, natural de El Puerto de Santa María (Cádiz), que fue atropellado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga en Sevilla, ha fallecido este lunes, 23 de noviembre, tras permanecer ingresado en un centro hospitalario de la capital hispalense.

Según han confirmado fuentes de la investigación, el joven fue arrollado en la madrugada del sábado en la avenida Cardenal Bueno Monreal, en el barrio de El Porvenir.

El accidente se produjo sobre las 3.40 horas, cuando el vehículo circulaba en sentido Juan Pablo II.

Tras el atropello, el conductor continuó su marcha sin detenerse para atender al herido. El joven tuvo que ser evacuado al Hospital Virgen del Rocío, donde ha permanecido ingresado hasta su fallecimiento.

La Policía Local de Sevilla mantiene abierta la búsqueda del vehículo implicado y ha solicitado colaboración ciudadana para tratar de localizarlo e identificar a su conductor.

Según la descripción difundida por los agentes a través de la cuenta oficial de Emergencias Sevilla en X, se trata de un turismo de color oscuro, tipo Volkswagen Golf, Seat Arosa o similar, que podría presentar daños en el capó y en la luna delantera.

El coche abandonó el lugar del siniestro en dirección a Juan Pablo II. La Policía Local pide a cualquier persona que pueda aportar información sobre el vehículo o su conductor que contacte con los agentes.

Hasta el lugar del atropello se desplazaron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, además de los servicios sanitarios del 061, que atendieron al joven antes de trasladarlo al centro hospitalario.