Vista panorámica de las parcelas junto al santuario de los Gitanos de Sevilla El Español

Más de 7.000 metros cuadrados para una futura 'milla de oro' en el Centro de Sevilla: los casos de las parcelas junto a Los Gitanos

Hay más de 7.000 metros cuadrados en el Centro de Sevilla que crearán una futura 'milla de oro'. Se trata de las parcelas que hay junto a Los Gitanos.

Sin embargo, todo aquel que cruce la zona en estos momentos, sólo verá un aparcamiento a cielo abierto y un cajón de obras al lado del templo de la cofradía.

Este punto de la ciudad, situado junto a la calle María Auxiliadora, será estratégico a medio plazo porque habrá, según las previsiones de la Junta de Andalucía, una parada de Metro en 2030 en las inmediaciones del centro de salud.

Luego, en una de las parcelas de este entorno, está prevista la construcción de una residencia universitaria y, por último, destacan sobre todo dos suelos que ahora son aparcamientos para residentes.

Con respecto al futuro edificio que albergará a estudiantes, hay que señalar que en 2022, se derribó un conjunto que pertenecía a una orden de monjas y desde ese momento, las actuaciones de los obreros apenas han avanzado.

Fuentes de la promotora consultadas por EL ESPAÑOL han explicado que este año, ha habido numerosas precipitaciones y que hay problemas con el nivel freático.

Por ello, no han podido continuar las labores para levantar un edificio que ya se anuncia en la web de la firma Bravo Students y que pretende abrir en septiembre de 2028.

A pesar de ello, los vecinos y comerciantes de la zona no ven a ningún obrero desde hace semanas.

Otros dos espacios que esperan un uso final a medio plazo son los otros dos solares con un aparcamiento "provisional" que existe desde la época como alcalde de Juan Espadas.

Se construyeron plazas para los residentes y el Ayuntamiento ha renovado varias veces la concesión del solar como aparcamiento.

Sin embargo, realmente son suelos calificados como educativos y están cedidos a la consejería de Educación de la Junta de Andalucía para construir un colegio sobre los mismos. El problema radica en que la baja natalidad ha paralizado por completo el proyecto y se espera una solución sobre unos 6.000 metros cuadrados existentes entre la calle Sol y el santuario de Los Gitanos.

Las últimas noticias sobre estas dos parcelas son que están incluidas en el 'Plan Centro Vivo' que presentó el alcalde José Luis Sanz en julio de este año y sobre estos suelos, ya señalaba que se podían llegar a construir más de 50 viviendas para que haya más vecinos en el Casco Antiguo.

Ahora, la cuestión es que se trata de un proyecto a medio plazo ya que hay que negociar con la mencionada consejería qué hacer sobre estos espacios y superar la 'provisionalidad' del aparcamiento.

Todas estas circunstancias rodean un entorno en el que el metro cuadrado cuesta ya casi 4.300 euros y que a medio plazo, sufrirá una transformación por la llegada de las obras de construcción de la Línea 3 del Metro de Sevilla a la Ronda Histórica, modificando gran parte del paisaje de este punto del Centro de la capital hispalense.