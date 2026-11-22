Imagen de una de las calles de Tocina y Los Rosales (Sevilla) inundada tras una rotura de una tubería. Ayuntamiento de Tocina

La rotura de una tubería de Aguas de Huesna provoca inundaciones en varias calles de Tocina y Los Rosales

Una rotura de una tubería, que gestiona la empresa pública Aguas de Huesna, ha provocado este domingo inundaciones en varias calles del barrio de la Estación de Los Rosales, en Tocina (Sevilla). Se trata de la tercera rotura de este tipo que se registra en este municipio sevillano.

Así lo ha comunicado el alcalde de Tocina y del núcleo de población Los Rosales, Francisco José Calvo, a través de su cuenta oficial de Instagram. Desde la Administración local han activado el Plan de Emergencia y todos los dispositivos de seguridad y bomberos.

En este contexto, el primer edil ha hecho un llamamiento a la colaboración de voluntarios para ayudar a los vecinos de la localidad que se encuentran afectados por estas acumulaciones de agua.

"Una vez más, necesitamos la solidaridad y colaboración de nuestros vecinos. Hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que puedan prestar ayuda o colaborar como voluntarios para que echen una mano a las familias afectadas. En estos momentos, toda ayuda es importante", ha solicitado el alcalde.

No es la primera vez que el municipio sufre un incidente de este tipo. En junio de 2025 se rompió la tubería principal de Aguas de Huesna en Tocina e inundó unas 700 viviendas en la misma zona.

Y en abril de 2026, la fractura de una tubería inundó casi medio centenar de viviendas en el barrio de Vera Cruz y obligó a activar también el plan de emergencias local.