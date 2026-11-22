Al bajar del tren en la estación central de Milán, el tiempo me tendió una emboscada. Habían pasado once años desde la última vez. Fue en 2015, cuando veníamos de Florencia camino de Ginebra con nuestro hijo y nuestra hija, entonces pequeñitos.

Apenas una hora de transbordo, el tiempo justo para subir a aquel tren suizo, cómodo y luminoso, con su vagón restaurante. Comimos como reyes mientras pasaban por la ventanilla las montañas nevadas y las vaquitas, que parecían recortadas de un cuento.

Once años caben en una hora de andén. Y, sin embargo, regresan todos de golpe. Esta vez llegaba desde la otra orilla del mundo, la de la luz.

En apenas veinticuatro horas había salido de Sevilla de madrugada, había hecho escala en Lisboa y había aterrizado en Niza a mediodía. Almorzamos y merendamos en Mónaco con mi hija y su novio, y dormí frente a un ventanal sobre la Costa Azul, con algún yate perdido en lontananza.

Por la mañana, sol y paseo en Mentón, regreso a Roquebrune y, en coche, hasta Ventimiglia, donde tomamos el tren. Viajábamos en primera clase y la publicidad prometía restaurante. No había restaurante, ni bar, ni siquiera un carrito. Solo unas máquinas, y la de los refrescos estaba averiada.

Cuatro horas de viaje con una botella de agua, un panecillo de dudosa filiación y unas galletas de chocolate. Hay trenes que llevan a Suiza y trenes que te recuerdan que no todos los caminos conducen al paraíso.

Al salir de la estación, mientras esperábamos el coche que nos llevaría al hotel, Milán me salió al encuentro con su elegancia. A mi lado, una italiana de cabello rubio derramado sobre un abrigo negro y largo, con unas botas de las que no se olvidan.

Desvié la mirada hacia la izquierda, por pudor, y me encontré con otras dos, altas, morenas, envueltas también en abrigos negros. Pensé que en esta tierra la belleza no es una casualidad, sino una costumbre. Pero el coche llegó enseguida y la contemplación quedó interrumpida.

El hotel, un NH Collection a pocos minutos de la estación, nos recibió con música de jazz y la habitación que siempre pido cuando viajo, con vistas a la plaza. El frío nos disuadió de salir, así que nos quedamos a cenar en su restaurante italiano.

Ahí la regla tuvo su excepción y nos vengamos del tren: un queso parecido al roquefort, unos langostinos naturales, la pasta al pomodoro y el salmón. El jazz seguía sonando, como si la noche tuviera banda sonora propia. Y entonces ocurrió.

Al bajar un escalón, junto a la entrada del restaurante, vi a una mujer rubia de unos treinta y cinco años. Bajo la minifalda asomaba una pierna blanca, perfecta, de esas que en cualquier otro lugar serían una provocación y en Italia son casi una cita del Renacimiento.

Estamos en la tierra de Leonardo, de Miguel Ángel y de Rafael; todo sea por la armonía y la estética. Ella giró la cabeza y me guiñó un ojo. Yo iba con mi mujer y aparté la mirada como quien aparta una tentación del camino.

Antes de que llegáramos a la habitación, una voz me detuvo: "Excuse me, sir". Era ella. Se llamaba Joanna, era de Milán y era abogada penalista. Me dijo que veía todos mis vídeos en Instagram y leía mis columnas.

Antes de que pudiera reaccionar, me abrazó y me dio dos besos, peligrosamente cerca de los labios, mientras su amiga sonreía con mirada granuja. "Me gustaría tomar con usted un martini blanco", me dijo. "Con hielo y limón, muy frío. Y si es doble, mejor". Le pregunté cómo lo sabía.

"Don Luis, usted lo ha escrito. Y también ha escrito de Carmona, de aquella novia y de aquellos martinis". Se acercó otra vez, y el segundo beso, que pretendía ser en la mejilla, invadió sin permiso el borde de mis labios. Y en ese instante desperté.

Entraba la mañana por la ventana, soleada a pesar del frío de la noche. Mi mujer me recordaba que eran casi las siete y que me esperaba mi carrera de fondo, esa disciplina que me he impuesto para no perder lo ganado con los kilos que se fueron.

Tardé unos segundos en comprender que no había abogada milanesa, ni martini, ni beso. Solo un sueño tejido con los hilos del día: la estación, las mujeres de abrigo negro, el jazz, el hambre del tren y una memoria de juventud que viaja conmigo a todas partes.

Corrí por Milán con el aire frío en la cara y pensé que Italia tiene ese poder: confunde la belleza con el deseo y el deseo con el sueño. Y que a veces el mejor martini es el que nunca llegamos a tomar.