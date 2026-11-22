Imagen de los cortes en la Avenida Doctor Fedriani por las obras de la Línea 3 del Metro de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento amplía desde este lunes el corte total de la avenida Doctor Fedriani por las obras de la Línea 3 del Metro

A partir de este lunes se ampliará el corte total de la avenida Doctor Fedriani, en el tramo comprendido entre las calles Periodista Juan Carlos Vélez y Manuel Blasco Garzón, y se reordenará el tráfico ante el avance de las obras de la futura estación de San Lázaro de la línea 3 del Metro de Sevilla.

Según ha detallado el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, mientras se ejecutan las pantallas del túnel y el desvío de conducciones, la circulación tendrá doble sentido para vehículos y autobuses.

Este itinerario comprende las calles Periodista Juan Carlos Vélez Ruiz, Sánchez Pizjuán y Manuel Blasco Garzón y hacia Juventudes Musicales y la Ronda Urbana Norte en sentido contrario.

Todo ello con el objetivo de mantener la conexión entre las distintas vías del entorno durante el desarrollo de los trabajos.

El delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha explicado que la reordenación permitirá mantener la circulación de vehículos y autobuses por las vías habilitadas mientras continúan las actuaciones de la futura estación de San Lázaro.

En nombre del Ayuntamiento, ha agradecido la colaboración y comprensión a residentes y trabajadores de la zona.

"Esta obra del metro tan necesaria avanza conforme a lo previsto y transformará la movilidad de Sevilla", ha concluido el delegado.