Mueren dos trabajadores al caer a un foso de siete metros en Morón de la Frontera (Sevilla)

Dos trabajadores han muerto este sábado tras caer a un foso de una empresa dedicada a la extracción de aceite en la localidad sevillana de Morón de la Frontera.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el accidente se ha producido sobre las 18:15 horas.

Ha sido un empleado quien ha alertado que dos trabajadores se habían precipitado a un foso de siete metros de profundidad en Avenida de la Estación.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla para rescatar a los afectados, junto con efectivos de Policía Nacional, Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Sin embargo, solo han podido certificar la muerte de estos dos trabajadores, cuyas identidades y edades no han trascendido.

El 112 también ha avisado a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.