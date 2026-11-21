La situación de 60 personas "extremadamente vulnerables" que viven actualmente en la residencia San Sebastián de la localidad sevillana de Cantillana es crítica.

Gestionada por la Fundación SAMU, con un concierto con la Junta de Andalucía, a finales de este año recibieron una comunicación para un "lanzamiento" el 12 de enero de 2027. Detrás del desahucio está la Sareb, la sociedad estatal de gestión de activos nacida tras la crisis de 2008.

El conocido como 'banco malo' se acoge a la "finalización de plazo contractual" para desalojarlos, explica a EL ESPAÑOL Enrique Yrazusta, secretario de la Fundación SAMU que gestiona la residencia cuyos servicios arrancaron en 2010.

EL ESPAÑOL ha podido contrastar que la deuda de la entidad con la Sareb asciende a 1,5 millones de euros aproximadamente porque dejaron de abonar el alquiler en el año 2019. La entidad se hizo con el edificio en 2012 tras el rescate de la caja de ahorros que lo financió.

Según la fundación SAMU, el contrato venció efectivamente en 2020, y aseguran que nadie les ha pasado factura desde entonces. No obstante, aseguran han intentado comprar "varias veces el edificio", además de invertir en el mantenimiento.

En cambio, la Sareb asegura que se le han hecho "numerosos ofrecimientos" pero "nunca han contestado". "Además, acumulan una importante deuda por impago de alquiler", según señalan a este periódico fuentes de la sociedad de gestión de activos.

Se reafirman en que nunca han recibido una oferta de la Fundación SAMU, solo de terceros, y que "no podemos mantener un activo en situación irregular 'sine die'".

Una herencia de la crisis

De ahí que ambas entidades hayan cerrado un encuentro para este lunes para poder llegar a un acuerdo amistoso sobre el edificio que la Sareb adquirió en 2015. Se trata de un inmueble exento en Cantillana, una promoción que se quedó 'colgada' con la crisis inmobiliaria. El precio ronda el medio millón de euros.

Sin embargo, el juicio de desahucio sigue adelante. El 30 de noviembre está señalado. "No veo a una comisión judicial sacando a 60 personas, no creo que España esté para eso", apunta el secretario de SAMU.

Ya en 2015 la Sareb llevó a juicio a la Fundación para sacarlo de la residencia, pero entonces el contrato estaba en vigor. Ahora no hay contrato. Es decir ahora mismo tienen okupado el inmueble, pero tampoco nadie ha reclamado facturas, defienden en SAMU: "Tenemos casero ausente".

SAMU define la situación como "en vía muerta", pero advierte de la incertidumbre que genera en un puñado de familias.

El pueblo, con la residencia

"Están muy preocupadas y nerviosas, hemos tenido una reunión con ellos y les hemos dicho que no vamos a ahorrar ningún esfuerzo y que este problema se va a resolver", explica Yrazusta.

La alcaldesa de Cantillana también ha salido al paso para pedir "protección": "Cualquier decisión sobre este inmueble debe tener en cuenta cómo afecta a sus vidas y a la tranquilidad de sus familias. Su bienestar está por encima de cualquier interés y debe ser la prioridad de todas las partes implicadas".

El Ayuntamiento ofrece "todo su apoyo" a la residencia y espera que las administraciones se "se sienten" e impliquen para "preservar el bienestar de los residentes y la continuidad de su atención".

El futuro de la residencia San Sebastián no solo pone en un brete a los 60 residentes y sus familiares, sino que afecta a un equipo de unos 80 profesionales entre psicólogos, educadores, cuidadores, monitores, auxiliares y personal de cocina.