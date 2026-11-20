Imagen de una chabola en El Vacie durante el verano de 2024. Carlos Márquez

De 130 niños a una decena en 8 años: El Vacie, el poblado de chabolas más antiguo de Europa, se vacía para su final

El Vacie está cada vez más cerca de dejar de formar parte del mapa de Sevilla. El asentamiento chabolista situado en el distrito Norte de la capital andaluza cuenta actualmente con apenas 14 infraviviendas, frente a las 51 que encontró el Gobierno de José Luis Sanz (PP) cuando llegó a la Alcaldía en 2023.

La reducción también se refleja en la población infantil, y es que los niños incluidos en el sistema de transporte escolar de la Junta de Andalucía han pasado de 128 en el curso 2018/2019 a sólo 13 en el actual.

Un descenso que acompaña al progresivo realojo de las familias y que sitúa al poblado en la recta final de un proceso que lleva décadas pendiente.

Las últimas cifras confirman la aceleración del desmantelamiento durante los últimos meses. En julio de 2026, según pudo saber EL ESPAÑOL de Sevilla, todavía permanecían en pie 36 infraviviendas.

Cuatro meses después, en noviembre, fuentes municipales han confirmado a este periódico que la cifra se ha reducido hasta las 14.

Es decir, en ese intervalo han desaparecido otras 22 construcciones, que se suman a las actuaciones desarrolladas desde el comienzo del actual mandato.

El objetivo del Ayuntamiento es que no quede ninguna antes de las elecciones municipales de mayo de 2027. "El compromiso de erradicar El Vacie antes de las elecciones sigue firme", aseguraron fuentes del Gobierno local a este periódico.

La promesa de José Luis Sanz, que situó la eliminación definitiva del asentamiento entre sus objetivos para la legislatura, encara así sus últimos meses con una parte importante del trabajo ya realizada.

Menores con transporte escolar

La evolución del número de menores ofrece otra perspectiva de los cambios que ha experimentado el poblado. Según los datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, el sistema de transporte escolar recogía 128 niños vinculados a El Vacie en el curso 2018/2019.

Un año después eran 106 y en el siguiente, 2020/2021, la cifra se situó en 115.

Un vecino de El Vacie junto a una niña. Carlos Márquez

Desde entonces, la tendencia ha sido descendente. En el curso 2021/2022 se contabilizaron 98 menores; en el 2022/2023, 86; y en el 2023/2024, 58. La caída continuó en los dos ejercicios siguientes, con 35 niños en 2024/2025 y 24 en 2025/2026. En el presente curso, 2026/2027, son únicamente 13.

La comparación entre el primer dato disponible y el actual refleja una reducción de casi el 90 por ciento. Son 115 menores menos que hace ocho cursos.

Comenzó en enero de 2024

El plan actual de desmantelamiento comenzó a ejecutarse en enero de 2024, con el realojo progresivo de los residentes y el derribo posterior de las construcciones que iban quedando vacías.

La intervención no se limita a encontrar una nueva vivienda para las familias, sino que incorpora un dispositivo de acompañamiento para facilitar su adaptación a los barrios de destino.

Para completar las actuaciones pendientes, el Ayuntamiento ha reforzado la intervención social y la coordinación entre las administraciones implicadas.

En este sentido, el dispositivo cuenta con un contrato específico de atención continuada a las familias que ya han abandonado el asentamiento y con una mesa de coordinación en la que participan Emvisesa, la Gerencia de Urbanismo y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

La finalidad de este órgano es agilizar la disponibilidad de inmuebles y resolver los trámites necesarios para que los traslados pendientes puedan realizarse.

La disponibilidad de viviendas es uno de los factores determinantes para culminar el proceso, ya que los realojos se desarrollan de manera individualizada, atendiendo a las circunstancias de cada unidad familiar.

Uno de los aspectos en los que más insiste el Gobierno municipal es precisamente el seguimiento posterior a la entrega de las viviendas. Para ello, el Consistorio ha destinado 1.676.400 euros a un programa específico que dispone de 12 técnicos y dos coordinadores.

Estos profesionales acompañan a los residentes durante su incorporación a los nuevos hogares y trabajan para favorecer su integración y la convivencia en los barrios en los que se instalan.

Además, el Ayuntamiento ha reabierto y habilitado los módulos de atención situados en el propio asentamiento, desde los que los equipos municipales desarrollan su trabajo directamente con las familias.

Según las mismas fuentes, estas instalaciones permanecieron sin actividad durante el anterior mandato, después de que se dieran instrucciones para que el personal dejara de intervenir presencialmente en El Vacie.

Casi un siglo de chabolismo

La desaparición del poblado supondría poner fin a una realidad que se remonta prácticamente a un siglo atrás.

El Vacie está considerado uno de los asentamientos chabolistas más antiguos de Europa y el más antiguo de España que continúa habitado.

Sus primeras construcciones comenzaron a levantarse durante la década de 1930, en unos terrenos situados al norte de Sevilla, junto al cementerio de San Fernando y próximos a las instalaciones de Mercasevilla.

El origen del asentamiento está relacionado con la precariedad económica y los movimientos de población que se produjeron durante aquellos años.

Chabolas de El Vacie en una imagen de archivo del verano de 2024. Europa Press

Familias sin recursos procedentes de la propia capital y de otros municipios fueron instalándose en la zona, donde levantaron pequeñas construcciones para establecer su residencia.

Con el paso del tiempo, aquel núcleo fue creciendo y recibió también a habitantes procedentes de otros asentamientos que desaparecieron en distintos puntos de la ciudad.

La historia de El Vacie ha estado marcada por los sucesivos intentos de las administraciones de poner fin al chabolismo. Uno de los primeros grandes episodios se produjo en 1951, cuando se anunció un plan para trasladar a sus habitantes a nuevas viviendas.

Una década después, en 1961, se llevó a cabo otra operación de desalojo y muchas de las familias fueron trasladadas a Torreblanca. Sin embargo, el asentamiento volvió a poblarse con el paso de los años.

En 1977 se produjo otro realojo de residentes hacia diferentes zonas de Sevilla, entre ellas Polígono Sur, Las Huertas y La Corchuela. Aunque oficialmente se dio por erradicado el chabolismo en la ciudad, meses después todavía permanecían alrededor de 40 familias en El Vacie.

La Exposición Universal de 1992 también supuso un punto de inflexión. En aquella etapa se entregaron viviendas prefabricadas y se demolieron parte de las chabolas existentes.

Aquellas construcciones, concebidas como una solución para mejorar las condiciones residenciales de sus habitantes, terminaron formando parte del paisaje del asentamiento durante décadas.

Ahora, con 14 infraviviendas todavía en pie y 13 menores incluidos en el sistema de transporte escolar, el Ayuntamiento de Sevilla sostiene que el proceso afronta su fase definitiva. Si se cumple el calendario anunciado por el Gobierno local, Sevilla pondrá entonces fin a casi un siglo de historia de El Vacie.