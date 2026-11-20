Vista del estado de la Plaza Nueva durante las obras de rehabilitación y el retranqueo de su cajón para la Navidad Europa Press

El Ayuntamiento de Sevilla abrirá la mitad de la Plaza Nueva para facilitar la afluencia de público durante la Navidad

El Ayuntamiento de Sevilla retranqueará la valla de obra de la Plaza Nueva para facilitar la alta afluencia de gente prevista para las fechas navideñas y garantizar la mayor seguridad.

La gran afluencia esperada en el alumbrado el próximo 27 de noviembre dificultaría el transcurso de público por el pasillo actualmente disponible entre el Consistorio y el cajón de obras, por lo que con esta medida, se ensanchará este paso, que además posibilitará instalar el árbol de Navidad habitual.

El plazo de las obras no ha variado de la previsión del alcalde, quien afirmó que trabajan para que las obras "estén acabadas antes de la próxima Semana Santa".

Las obras en el espacio comenzaron en octubre de 2025 con un plazo de 18 meses de ejecución y con un presupuesto que supera los 4,5 millones de euros.

La fase previa de este importante proyecto integral se centró en la trama central de mármol y cuadrículas de chinos que delimitan a ambos lados el monumento del Rey Santo.

Finalizada esta intervención, se habrá redimensionado el espacio central, recuperando su dimensión original y ampliándolo de los 88 x 48,07 metros a los 105,7 x 59,45 metros, utilizando mármol blanco, gris y rojo.

Sobre el mármol blanco de Macael elegido se aplicará un tratamiento superficial que facilite la limpieza y que actúa como protector antimanchas, hidrófugo y oleófugo. Fruto de esta actuación, aumentará el espacio central de mármol.

Asimismo se actuará en las redes de saneamiento y abastecimiento para solucionar unos problemas de encharcamientos en el espacio central y bajo los enchinados. Respecto a la red de alumbrado público, se ha propuesto una nueva instalación para el alumbrado monumental de la fachada del Ayuntamiento y de la escultura ecuestre de San Fernando.

En lo que al arbolado se refiere, se ha planteado trasplantar cuatro palmeras que no mantienen la simetría de la composición y completar las líneas de plátanos y de naranjos, plantando once nuevos plátanos y cuatro nuevos naranjos en total.