Alejandro Sanz actuará en Icónica Sevilla Fest el 19 de junio con su nueva gira internacional '¿Y ahora qué?'

Alejandro Sanz se suma al cartel de Icónica Occident Sevilla Fest 2027. El cantante madrileño actuará el próximo 19 de junio en la Plaza de España, donde presentará su nueva gira internacional, '¿Y ahora qué?'.

El espectáculo combina algunos de los temas más conocidos de su trayectoria con las canciones de su último trabajo discográfico.

La cita sevillana llegará después de una gira internacional que comenzó en septiembre de 2025 y que, cuando concluya, habrá sumado 76 conciertos en doce países y Puerto Rico.

Según informa la organización del festival, 69 de esas actuaciones han colgado el cartel de entradas agotadas. El recorrido ha llevado al artista por algunos de los principales escenarios de América y Europa.

Las entradas para su concierto en Sevilla estarán disponibles a partir del martes 24 de noviembre, a las 10.00 horas, a través de la página web oficial del festival.

El anuncio llega después de que Sanz haya conseguido un nuevo reconocimiento internacional.

El artista ha recibido el Latin Grammy 2026 al Mejor Álbum Pop Contemporáneo por '¿Y ahora qué?', un galardón que consigue por segundo año consecutivo en esta categoría, después de que la primera entrega del proyecto también resultara premiada en 2025.

Publicado ese mismo año, el disco marcó una nueva etapa en su carrera tras dos años de exploración creativa entre España y Estados Unidos.

Para este trabajo, el cantante ha contado con productores de la nueva escena musical y ha incorporado nuevos ritmos y géneros a unas composiciones que mantienen la honestidad como uno de sus rasgos característicos.

Desde su debut en 1991 con 'Viviendo Deprisa', Alejandro Sanz ha vendido más de 25 millones de discos y ha conseguido que todos sus álbumes alcancen la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Es, además, el artista español con más premios Grammy de la historia, con 24 Latin Grammy y cuatro Grammy, según los datos facilitados por la organización.

A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria ha colaborado con artistas internacionales como Alicia Keys, Shakira, Camila Cabello, Laura Pausini, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Carlos Vives y Tony Bennett, además de nombres españoles como Paco de Lucía, Pablo Alborán, Joan Manuel Serrat o Joaquín Sabina.

El cartel de Icónica

Con la incorporación de Alejandro Sanz, Icónica Occident Sevilla Fest continúa dando forma a la programación de su séptima edición.

El cantante se suma a una lista de artistas que incluye a Dani Martín (3 de junio), El Barrio (5 de junio, con entradas agotadas), Hakuna (11 de junio), Antoñito Molina (18 de junio), Queens of the Stone Age (20 de junio), Alejandro Astola y Carmen Avilés (25 de junio), SFDK (26 de junio), Evanescence (29 de junio), Santana (4 de julio), Rod Stewart (6 de julio), Noah Kahan y Alyssa Grace (7 de julio), Pixies (8 de julio), Melendi (9 de julio) y Camilo (11 de julio).

El festival anunciará en los próximos meses los nombres que completarán el cartel, con el que pretende ofrecer una programación que combine distintos estilos y artistas nacionales e internacionales.

En sus anteriores ediciones, la Plaza de España ha acogido actuaciones de figuras como Patti Smith, C. Tangana, Scorpions, Anastacia, Laura Pausini, Take That, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Kylie Minogue, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Juan Luis Guerra, Maroon 5 y Sting, entre otros.

Tras seis ediciones, Icónica aspira a convertir su convocatoria de 2027 en la más ambiciosa hasta la fecha. La organización destaca su crecimiento y su posicionamiento entre los grandes eventos musicales del país y del circuito europeo.