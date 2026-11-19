El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprueba el cambio de suelo en la Cruz del Campo para construir 176 nuevas VPO

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprueba el cambio de suelo en la Cruz del Campo para la construcción de 176 nuevas VPO.

Se ha dado el visto bueno para el Estudio de Detalle de dos parcelas en La Cruz del Campo, promovido por Amenábar Sevilla, S.L. por el que se ha cambiado el uso de 5.320 metros cuadrados inicialmente para uso terciario y que desde este jueves se destinarán a la construcción de 176 nuevas viviendas de protección oficial (VPO) tras su cambio a uso residencial.

Ambos puntos han salido adelante con el apoyo de PP y Vox, frente a la abstención y la negativa del Grupo municipal Socialista, cuyo concejal Francisco Páez ha justificado el voto contrario en base a la necesidad de que estas VPO obtengan la catalogación de "régimen especial" para abaratar su precio y hacerla accesible.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha reprochado el no de los socialistas y ha afirmado que el régimen "ya se andará", a la vez que ha defendido que actualmente, "el 25 por ciento de las VPO se encuentran en régimen especial".

Al hilo, la portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha solicitado al delegado que garantice que estas VPO serán accesibles. "Estamos a favor de construir vivienda protegida, pero en contra del pelotazo urbanístico", ha añadido.

Asimismo, Hornillo ha señalado que la misma constructora "está vendiendo pisos de vivienda libre en la misma zona por 873.00 euros en portales inmobiliarios. "Están utilizando esta zona para encarecer artificialmente el precio de la vivienda", ha afirmado.

En esta línea, el concejal socialista ha defendido que su preocupación es el precio que se fije para esas nuevas viviendas. "No votamos en contra de que se construya VPO, votamos en contra de que se construyan a un precio inasumible", ha abundado.

Todo esto ha acontecido en un Pleno donde la vivienda ha ocupado un gran protagonismo. Precisamente, las de protección oficial en la capital hispalense en estos últimos años han centrado una parte importante del debate.

A raíz de una pregunta formulada por el PSOE relativa a inversiones de Emvisesa, se ha producido en medio de una guerra de cifras y constantes reproches, ya fuera por hacer un "uso propagandístico" de la gestión como por interpretar de manera "errónea" los datos "por mala intención o desconocimiento".

El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha criticado "el 75% menos de inversión" previsto por la empresa pública de la vivienda. Para ello, ha esgrimido que de 62 millones presupuestados en 2026 se haya pasado a 15 millones en las cuentas de 2027, "de los que nueve, además, tienen que ver con financiación firmada en el anterior mandato".

Asimismo, el exregidor socialista ha señalado que algunas promociones finalizadas "contaron con préstamos firmados con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) rubricados en 2019".

En este sentido y a modo de conclusión, Muñoz ha señalado que el 93% de las llaves de viviendas protegidas entregadas en esta etapa de gobierno corresponden a "proyectos desbloqueados o impulsados en el anterior mandato: Ha vivido de las rentas".

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha defendido la partida presupuestaria contemplada en las cuentas públicas para el próximo año puesto que "no puede ser la misma cuando se construye y se entregan las llaves que cuando se licitan los proyectos".

Asimismo, ha puesto sobre la mesa los ingresos por venta y alquileres registrados por Envisesa en 2023 (22,2 millones) frente a los presupuestados en 2027 (57,9 millones).

Sanz también ha destacado la inversión en vivienda "en los ochos años de gobierno socialista", que ha cifrado en 96 millones de euros, y la ha comparado con los 172,3 millones "de estos cuatro años: de 2023 a 2027". El alcalde también ha recordado que en la anterior legislatura "solo se entregaron 83 viviendas protegidas".