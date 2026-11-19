Otra legislatura que acaba sin avances por parte del Gobierno de España en la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla

Acaba otra legislatura del Gobierno de España y el Museo de Bellas Artes de Sevilla sigue esperando una ampliación que se lleva anunciando más de 25 años.

Precisamente, en julio de 2025, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto con la consejera del ramo de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, anunciaron el proyecto donde se incorporaba el Palacio de Monsalves y la antigua biblioteca de la calle Alfonso XII de cara al segundo centenario del museo en 2035.

Sin embargo, todo ha quedado en un anuncio porque los trámites apenas han avanzado en todos estos meses y el Bellas Artes sigue trabajando en su colección propia y en el desarrollo de grandes exposiciones sólo sobre el antiguo convento de la Merced.

Desde principios de este siglo, se lleva señalando que la segunda pinacoteca de España necesita una ampliación para exponer sus fondos y donaciones que están llegando pero todos los avances han sido fallidos.

En 2009, el ministerio de Cultura anunció actuaciones para acometer la ampliación con un horizonte de finalización estimado para 2014 pero la crisis mundial frenó en seco todos los planteamientos previstos.

Los dos inmuebles que ampliarían el Museo de Bellas Artes de Sevilla son propiedad de la Junta de Andalucía, ampliando la superficie útil actual del centro museístico de 5.937 m2 a un total de 13.526 m2.

El Palacio de Monsalves y la antigua biblioteca pública de la calle Alfonso XII son los edificios que acogerían dicha ampliación, tras su rehabilitación y acondicionamiento. El Museo de Bellas Artes fue creado en 1835 y se ubica desde 1840 en el antiguo convento de la Merced Calzada. Un edificio que, pese a las rehabilitaciones acometidas entre 1985 y 1993, sigue necesitando espacios complementarios para mostrar el valioso fondo del museo y servicios públicos adecuados.

La Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura habían acordado la incorporación del Palacio de Monsalves y de la antigua biblioteca pública provincial, ambos de titularidad autonómica, para su adaptación como segunda sede del museo. Las obras irían a cargo del presupuesto del ministerio de Cultura pero no se conocen avances concretos del proyecto.

El ministro Ernest Urtasun apuntó el año pasado que “no es solo una cuestión de metros cuadrados, sino una oportunidad para convertirlo en un verdadero museo del siglo XXI". También, aseguró que se haría "con todas las garantías técnicas y con una planificación rigurosa", porque "somos conscientes de que se trata de un proceso complejo".

La primera fase del proceso de ampliación sería la planificación de la obra, que tendrá que realizarla el Ministerio de Cultura en los próximos meses en base al avance del Plan Museológico elaborado por el equipo del Museo en coordinación con la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales de la Consejería.

El documento aborda las necesidades de la institución en relación con sus sedes (continente), colecciones (contenido) y la forma de contarlo (discurso).

El avance del Plan Museológico recalca la afortunada relación entre el antiguo convento de la Merced y el contenido que albergaría (principalmente, obras renacentistas y barrocas), ofreciendo un valioso factor de contextualización, mientras que el Palacio de Monsalves ofrece también esa vinculación para las obras del coleccionismo y las donaciones de la sociedad sevillana en el siglo XIX.

Asimismo, el plan pone de manifiesto la necesidad de contar con nuevos usos en las áreas públicas e internas del Museo, con y sin presencia de bienes culturales, tales como salón de actos, talleres didácticos, tienda y cafetería; así como ampliar la sala de exposiciones temporales, talleres de restauración, biblioteca y áreas de reserva de bienes culturales, entre otros.

Todo este plan seguirá en el limbo hasta la conformación del próximo Gobierno de España y se vuelva a poner en la mesa este proyecto fundamental para la cultura sevillana y andaluza.