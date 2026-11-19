La hermandad de la Macarena se encuentra en medio de una gran polémica tras el cabildo general de hermanos que se celebró el pasado domingo.

El resultado es que en estos momentos, hay dos juntas de gobierno enfrentadas: la actual y la anterior debido a diversos temas relacionados con la gestión de la corporación y con aspectos patrimoniales.

En las últimas jornadas, se están conociendo detalles que se comentaron en este cabildo donde se cuestionaron temas como la restauración del conocido como 'manto de los Cisneros' o facturas pendientes de pago a proveedores.

La actual junta de gobierno cuyo hermano mayor es Fernando Fernández Cabezuelo apuntó diversas cuestiones que provocaron acusaciones por parte de numerosos hermanos y que han hecho abrir nuevas heridas en una corporación que ya supera los 19.000 integrantes.

Ante estos temas, los miembros de la anterior junta que estaba presidida por José Antonio Fernández Cabrero han señalado en un comunicado que "no van a tolerar" informaciones falsas o difamaciones contra su honor.

Han explicado todas las actuaciones que se han realizado con respecto al balance patrimonial con el que finalizó el mandato Cabrero en diciembre de 2025, las facturas pendientes de pago de las que señalan que ya ha habido algunas empresas que han apuntado que "se cobraron en tiempo y forma"; o sobre una póliza de crédito, que es un instrumento financiero "normal" utilizado por muchas corporaciones sevillanas y andaluzas.

Los miembros de la junta de gobierno que salieron de sus puestos a finales de 2025 destacan que "asumimos sincera y responsablemente que, a lo largo de nuestro mandato, cometimos muchos errores" pero señalan que "no es de justicia pretender que asumamos errores que no cometimos".

Otro frente que se le abre a la hermandad de la Macarena es que la actual junta ha denunciado a un taller de bordados, el de Charo Bernardino, por apropiarse de piezas patrimoniales de la cofradía.

El taller ha respondido con otro comunicado comentando que "explicarán ante la Justicia" todo lo acontecido durante estos meses en los que ha intervenido sobre el mencionado 'manto de los Cisneros'.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL explican que la hermandad con más integrantes de Sevilla y Andalucía "tiene una brecha importante" en estos momentos y "se antoja difícil" preparar correctamente una misión evangelizadora como la que se quiere hacer en los próximos años con la Virgen de la Esperanza Macarena en varias parroquias del distrito que lleva el nombre de la dolorosa.