Juanma Moreno, presidente de la Junta, con Alberto Núñez Feijóo, en un acto electoral en Sevilla. Tarek

Feijóo cerrará la campaña en Sevilla: quiere arrebatarle un feudo histórico al PSOE y ganar por primera vez en la provincia

Sevilla es una de las plazas políticas que más dudas arroja de cara al próximo 29 de noviembre. Por eso, la apuesta de los principales líderes es evidente: Pedro Sánchez abrió la campaña en el Palacio de Congreso de Fibes y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido cerrarla.

El espacio elegido por los populares para el último acto el 27 de noviembre es el Pabellón de la Navegación, aunque la agenda sigue abierta a posibles cambios en los trackings.

Independientemente de las circunstancias, el próximo 29 se juegan muchas cosas: la continuidad de Sánchez en Moncloa, el regreso del PP tras ocho años o la posible llegada de Vox al Gobierno.

Pero en 'casa', en Andalucía, una de las disputas más trascendentes es la que se libra en la provincia de Sevilla. Y tiene fuertes implicaciones nacionales y simbólicas.

Sevilla es la cuna del socialismo surgido de la Transición, la de la 'foto de la tortilla'. La antaño omnímoda hegemonía del PSOE en las urnas se ha ido erosionando.

El partido ya sabe lo que es perder en la capital y en la gran mayoría de municipios de peso; también dejarse la provincia por el camino en los comicios regionales.

Pero en 50 años de democracia nunca ha perdido en las elecciones generales. Este 2026 podría poner fin a ese ciclo histórico, pero en el PSOE no quieren dar visos de realidad a las perspectivas.

"Teníamos peores datos en 2023 y el PSOE ganó en Sevilla y en muchas circunscripciones de España que se daban prácticamente por perdidas", explicó este lunes María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, desde la sede de San Vicente.

Sin embargo, el margen nunca ha sido tan estrecho como ahora: en 2023, el PSOE sacó 387.760votos frente a 353.663 del PP. Algo más de 30.000 votos de diferencia. En escaños, 5 contra 4.

Solo en 2011 quedó más ajustada la cosa: 442.267 sufragios para el PSOE y 410.046 para el PP. En el resto de elecciones generales de la democracia en la provincia de Sevilla la ventaja socialista ha sido amplia, si no aplastante.

De ahí que Feijóo, con Juan Bravo como número 1 por Sevilla, quiera echar toda la carne en el asador al igual que los socialistas.

No es casual que Pedro Sánchez abriera la precampaña en Dos Hermanas y la campaña en Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, la campaña. Para el PSOE es vital sostener la provincia y no venirse abajo en Andalucía, pero los populares creen que esta vez lo pueden conseguir.