Cayetana Álvarez de Toledo: "Hay que derrotar de verdad a Sánchez, que no se levante el día 30 y piense 'ni tan mal'"

Llegados a este punto, no caben componendas el 29-N: o Sánchez o España.

Cayetana Álvarez de Toledo no ve otro camino que una derrota contundente del actual presidente para acometer la "revolución de la decencia" que necesita el país. O la "nación", como gusta de decir.

La diputada y portavoz adjunta del PP en el Congreso ha venido a Sevilla a la 'vieja usanza', en coche, "un viaje largo". Es la nueva normalidad de una ciudad sin tren.

Álvarez de Toledo, que ha recordado los tiempos de doctoranda que pasó en el Archivo de Indias, ha desgranado en la Cámara de Comercio el programa de "reconstrucción nacional" del PP.

El 'punto 0' es echar a Sánchez y hacerlo de forma contundente: "Sabe que no puede ganar, así que quiere que pierda el PP, repartir un triple empate".

Sin un gobierno fuerte del PP tras el 29-N, podría "empotrarse en su escaño, protegido por el aforamiento, porque tiene pánico a la acción de la justicia". Y añade: "No quiero que se levante el día 30 y diga 'ni tan mal'".

Su salida se trata ni más ni menos que de "restaurar la decencia" y "fijar el listón moral de la vida pública española". "Votar al PSOE en estas elecciones es un acto de indecencia", considera.

Sánchez llegó al poder con los votos del partido de Puigdemont, que ha confesado que "aprovechó su ambición desmedida para derrotar a España". A Álvarez de Toledo no le sorprende, aunque "impacta verlo en boca de él".

"Estoy de acuerdo en que Sánchez es un amoral, con una adicción tóxica al poder". Derrotarle, añade, no solo es una "victoria para España" sino que abre una oportunidad a la socialdemocracia del futuro: "O refundación o extinción del PSOE".

"España no está derrotada"

La diputada está convencida de que, a pesar de la colonización de instituciones y el uso partidista del Estado, "España no ha sido derrotada, sus instituciones han resistido una presión brutal del gobierno y la nación sigue en pie".

Es el PSOE de Sánchez el que está en pleno naufragio: "Ha acabado en la cochambre más total: bailando, con corazones, con Begoña, opositando a 'La Isla de las Tentaciones'".

La vieja "superioridad intelectual de la izquierda" queda muy lejos frente a la "apelación visceral" y la demolición del esfuerzo y el mérito en las escuelas: "Han colapsado hacia abajo la educación de manera deliberada, envueltos en un discurso perverso de protección, de 'Estado-Mami'".

En esa mentalidad cabe también la 'colonización' de regiones enteras: "La izquierda tiene una muy mala manía, que es confundir Andalucía con el socialismo", ha dicho en relación al 'malentendido' con las palabras de Isabel Díaz Ayuso.

Frente al "vertedero" de los gobiernos de Sánchez, el PP propone una "autoría integral del Estado", apostar por la construcción de vivienda sin castigar a los propietarios ni premiar al okupa, facilitar solo la inmigración regulada en base al trabajo, bajar impuestos, aligerar regulaciones y combatir el absentismo laboral injustificado.

También "levantar un monumento al contribuyente español, a la gente que sostiene el Estado del Bienestar; facilitarles la vida y quitarles lastre de la espalda".

Cayetana Álvarez de Toledo cree que el 29-N es la "hora más grave" de España desde la Transición. Nos jugamos la "integración en los valores que nos permiten convivir pacíficamente", ha concluido.