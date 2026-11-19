Cantillana se planta contra el desahucio de la residencia con 60 internos discapacitados: "Su bienestar está por encima"

La situación que atraviesa la residencia San Sebastián de Cantillana, amenazada de desahucio por la Sareb, preocupa y mucho en este municipio de la provincia de Sevilla.

Gestionada por la Fundación SAMU desde 2010, mediante un concierto con la Junta de Andalucía, esta residencia con 60 personas con discapacidad "extremadamente vulnerables" tendrá que desalojar en enero.

A menos que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el "banco malo", acceda a negociar la compra del edificio o el juicio señalado para el día 30 sea favorable a sus pretensiones.

Por el momento, la Sareb se ha cerrado a una "negociación efectiva" y en Cantillana van a hacer todo lo que esté en sus manos para evitar el cierre.

"Estamos hablando de personas con discapacidad que tienen aquí su hogar, sus rutinas, sus cuidados y sus vínculos de confianza", ha recordado este jueves la alcaldesa Rocío Campos.

A lo que añade: "Todo eso merece protección. Cualquier decisión sobre este inmueble debe tener en cuenta cómo afecta a sus vidas y a la tranquilidad de sus familias. Su bienestar está por encima de cualquier interés y debe ser la prioridad de todas las partes implicadas".

Campos pide una "solución urgente" que garantice la continuidad de la residencia. Hace falta "responsabilidad, diálogo y una solución", que pasa por "sentarse y trabajar con un objetivo prioritario: preservar el bienestar de los residentes y la continuidad de su atención".

El Ayuntamiento ha brindado "todo el apoyo que esté a su alcance" a usuarios y familias y reclama la "implicación" de las administraciones competentes.

Un primer intento en 2015

La Fundación SAMU recuerda que la Sareb, que pasó a ser titular del edificio en 2015, ya intentó un desalojo entonces y que, aunque "desde entonces hemos tratado de alcanzar una solución que aporte estabilidad a largo plazo a este proyecto residencial", sus propuestas para comprar el inmueble no han sido atendidas.

Inaugurada en el año 2010, la residencia San Sebastián es uno de los centros residenciales de referencia en la atención a las personas con discapacidad intelectual y trastornos conductuales de la provincia de Sevilla

Se gestiona en concierto con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, de la Junta de Andalucía y cuenta con 60 plazas de atención, entre las que dispone de una unidad específica de atención a personas con trastornos de espectro autista.

El Centro, señala su web, "además de ofrecer un espacio físico que garantice la seguridad de sus residentes, cuenta con programas de actividades socioeducativas y de ocio y tiempo libre que cubren la globalidad de los intereses y necesidades de las personas atendidas".