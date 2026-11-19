Acabar con los carteristas en el barrio de Santa Cruz de Sevilla: así es el plan de Vox aprobado por el Ayuntamiento

Acabar con los carteristas en el barrio de Santa Cruz de Sevilla: así es el plan de seguridad de Vox aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla este jueves.

Ningún grupo municipal se ha opuesto a esta propuesta presentada este jueves porque el gobierno de José Luis Sanz ha dado su voto favorable y el PSOE y Podemos e Izquierda Unida se han abstenido.

El plan se denomina 'Santa Cruz Seguro y Cuidado' y busca eliminar los carteristas que existen en este entorno, así como la mendicidad.

Los miembros de Vox argumentan que hay una elevada afluencia de visitantes, las calles son estrechas, hay muchos hoteles concentrados y se necesita una "atención municipal específica" con respecto a la seguridad, la ordenación del espacio público y la convivencia entre turistas y vecinos.

Han pedido una mayor presencia de la Policía Local y la coordinación con la Policía Nacional en unos enclaves por donde pasan miles de personas cada día como es la plaza de Santa Cruz, los alrededores del hospital de los Venerables o el Callejón del Agua.

Vox apunta que los propios vecinos, los comerciantes y los trabajadores de la zona han expuesto "su preocupación" por la mendicidad en el barrio, la cual llega a ser "organizada" en diversos momentos y sobre todo, por los carteristas que se aprovechan de la concentración de turistas.

Tras la aprobación de este plan por parte del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, se ha explicado que va a haber más Policía Local en los puntos donde hay más turistas además de aquellos espacios y franjas horarias donde se aconseje que haya mayor control.

Otro punto del documento aprobado este jueves es que se trabaje intensamente por parte de la Policía y los servicios sociales municipales para localizar la explotación de personas vulnerables, la "utilización de menores" o las redes organizadas. Ante esto, se ha solicitado que se intervenga socialmente en la calle con mecanismos de atención, acompañamiento o alojamiento de emergencia.

A partir de ahora, será el turno del gobierno de José Luis Sanz que tendrá que estudiar los puntos para ponerlos a funcionar próximamente en una zona que tiene monumentos Patrimonio de la Humanidad y por la que pasan miles de visitantes en un eje que va desde la Puerta de la Carne hasta el Arenal y desde la Puerta de Jerez hacia el interior del Casco Antiguo.

El barrio de Santa Cruz es el "más saturado" en términos turísticos y según el plan de Vox se debe hacer un mapa de los puntos y las franjas horarias con mayor incidencia fijándose en las denuncias existentes, los avisos policiales, los testimonios de los vecinos y los datos que tenga el Ayuntamiento.

Otro aspecto del proyecto es que tendrá que existir un canal "ágil de comunicación" para señalar incidencias a los colectivos mencionados anteriormente y habrá una evaluación trimestral del plan donde se tendrán en cuenta al menos las denuncias por hurtos o los dispositivos desplegados.

Relacionado con esta cuestión, hace dos meses, el Ayuntamiento de Sevilla tuvo que reforzar la Policía turística porque la unidad se encontraba con muy pocos efectivos durante los meses de verano y tras las quejas de los vecinos y comerciantes del barrio de Santa Cruz por el incremento de carteristas en la zona.