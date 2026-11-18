Vestíbulo de la estación de Santa Justa este martes, durante la huelga ferroviaria. Europa Press

Sin plan alternativo, sin fecha garantizada y con dudas ante la Navidad: Sevilla sigue aislada por tren 20 días después

Este 2026 arrancó con la línea Sevilla-Madrid cerrada y encara su recta final en las mismas condiciones. Una trágica simetría que conecta dos accidentes que han dinamitado la confianza en el AVE: Adamuz y Urda.

Adamuz mantuvo la vía cerrada a la alta velocidad durante 30 días, del 18 de enero al 17 de febrero. Ahora, el corredor cumple 20 días clausurado después de la catástrofe de 28 de octubre en el campo toledano. Entre ambas, se perdieron 115 vidas.

Más allá de las víctimas humanas, los efectos colaterales son enormes: una alteración completa de la movilidad en las regiones afectadas, en especial en Andalucía, además de una merma en el turismo y en la economía en general.

Todo ello sin que el Gobierno central haya dispuesto ninguna medida paliativa o alternativa y sin que haya una fecha cerrada para la reapertura del servicio.

El mismo 28 de octubre, Renfe anunció que la empresa pública ofrecería "un plan alternativo de transporte para facilitar la movilidad de los viajeros que necesiten desplazarse entre Madrid y Andalucía mientras permanezca interrumpida la circulación de alta velocidad" a partir del viernes 30.

Se trabajaba con la posibilidad de conectar Andalucía y Madrid con trenes Intercity que irían por vía convencional. La duración del viaje subiría a cinco horas.

Pero Renfe ha pospuesto el plan sin fecha y actualmente solo el tramo Madrid-Ciudad Real-Puertollano cuenta con conexiones mediante trenes Avant. Para Andalucía, nada.

Una apertura solo en la web

Tampoco se han cumplido las previsiones de reapertura del servicio. Inicialmente se barajó el 14 de noviembre.

El ya dimitido ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que se retomarían los trenes en un máximo de diez días una vez la jueza permitiera acometer la reparación de los 40 metros de vía afectados. El dispositivo arrancaría con menos frecuencias de trenes.

Ese umbral ha sido traspuesto y ni Adif ni Renfe ni el Gobierno han fijado una fecha. Lo más parecido que existe a una estimación es el 13 de diciembre.

Es la fecha en que Adif permite la compra de billetes de tren de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, pero la compañía ha matizado que se trata de un límite preventivo.

Lo cierto es que el tráfico de viajeros hacia o desde Andalucía se sigue derivando al transporte privado, como sucedió en los días inmediatos al accidente de Urda.

Iberia ha incrementado un 50% los vuelos durante noviembre para compensar la falta de enlace por tren. Ya en octubre dispuso un 20% más de viajes. Lo mismo ha sucedido con otras compañías.

La empresa de autocares Socibus, que acaba de abrir sus reservas hasta enero, es una de las que más ha soportado el flujo derivado de pasajeros. Los coches compartidos y los desplazamientos privados son otras de las alternativas principales.

El Gobierno aprobó 'topar' los precios de estos servicios privados para evitar "incrementos abusivos" que en algunos casos se multiplicaban por diez.

Dos puentes afectados

Sevilla ya ha levantado la voz de alarma por la afectación para la economía de este nuevo, y segundo, bloqueo ferroviario del año.

La Cámara de Comercio ha cifrado en 1,5 millones los que se pierden en la ciudad cada día que pasa sin alta velocidad. A día de hoy, ya son 30 millones; para el 13 de diciembre, serán 70; y 120 si el tren no arranca antes de Navidad.

El puente de Todos los Santos ya se vio afectado por esta situación y el de la Constitución parece que también se 'perderá'. El gran miedo es que la Navidad se resienta.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se reunió ayer con empresas del sector turístico y ha pedido ayudas directas para paliar el choque económico.

Pero, además de ello, y una vez se normalice la situación del tren, el regidor espera que haya una "inversión real" en infraestructuras en la quinta ciudad de España en número de habitantes y tercera en número de visitantes.