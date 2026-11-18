Sanz, en un foro empresarial de España y Estados Unidos: "Sevilla prospera cuando mira hacia afuera"
El alcalde participa en un encuentro en la Cámara de Comercio donde señala que "tenemos que hacer que las empresas nazcan y se proyecten más allá de las fronteras".
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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado en un foro empresarial de España y los Estados Unidos que "la ciudad prospera cuando mira hacia afuera".
Además, ha apuntado que "tenemos que hacer que las empresas nazcan aquí, se desarrollen y se proyecten más allá de las fronteras españolas".
Ante el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Francisco Herrero, y ante el que fuera embajador de los Estados Unidos en España entre 2009 y 2013 y actual presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Alan Solomont, ha recordado los múltiples proyectos que tienen decenas de empresas sevillanas y andaluzas en América.
Grupos como Acesur, Ybarra o Ayesa están desarrollando planes en los Estados Unidos y "trabajan conjuntamente" con empresas americanas para exportar "productos y talento" por lo que el regidor hispalense ha apuntado que "existe un tejido empresarial" agroalimentario e industrial al otro lado del Atlántico.
Ha recordado que Sevilla "lidera" las exportaciones andaluzas a los Estados Unidos y que "hay que ampliar los horizontes" a empresas familiares o medianas para que no sólo se quede este mercado americano en las multinacionales.
Por ello, se "requiere estrategia y socios adecuados" dentro de un mercado "complejo" aunque ha insistido en que en Sevilla y el resto de España hay una "industria social con una amplia proyección empresarial".
Ha reconocido la labor de la Cámara de Comercio de Sevilla por orientarse en el mercado americano y buscar nuevas oportunidades en el país.
Precisamente, Solomont ha analizado el nuevo contexto de los Estados Unidos tras las elecciones de principios de este mes donde ha apuntado dos claves: la asequibilidad y la rendición de cuentas.
Sobre la primera, ha apuntado que los estadounidenses siguen profundamente frustrados por el coste de la vida, les preocupa la sanidad o la vivienda, se les prometió que los precios bajarían y en cambio, han sufrido las consecuencias económicas de aranceles, costes más altos y la guerra de Irán.
Por ello, se ha producido el vuelco en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos y los demócratas se han comprometido a abordar estas cuestiones reduciendo todos estos costes.
Acerca de la segunda clave sobre la rendición de cuentas, los votantes expresaron su preocupación por la corrupción, los conflictos de interés y la concentración de poder en el Ejecutivo.
Todas estas nuevas circunstancias se comienzan a desarrollar con unos datos comerciales entre España y los Estados Unidos donde en 2025, se intercambiaron casi 47.000 millones de euros en bienes, con unas exportaciones andaluzas que alcanzaron los 16.700 millones de euros, representando el 4,3 % del total.