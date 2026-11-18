El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; el que fuera embajador de los Estados Unidos en España de 2009 a 2013 y actual presidente de la Cámara de Comercio de España en los Estados Unidos, Alex Solomont, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ayuntamiento de Sevilla

Sanz, en un foro empresarial de España y Estados Unidos: "Sevilla prospera cuando mira hacia afuera"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado en un foro empresarial de España y los Estados Unidos que "la ciudad prospera cuando mira hacia afuera".

Además, ha apuntado que "tenemos que hacer que las empresas nazcan aquí, se desarrollen y se proyecten más allá de las fronteras españolas".

Ante el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Francisco Herrero, y ante el que fuera embajador de los Estados Unidos en España entre 2009 y 2013 y actual presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Alan Solomont, ha recordado los múltiples proyectos que tienen decenas de empresas sevillanas y andaluzas en América.

Grupos como Acesur, Ybarra o Ayesa están desarrollando planes en los Estados Unidos y "trabajan conjuntamente" con empresas americanas para exportar "productos y talento" por lo que el regidor hispalense ha apuntado que "existe un tejido empresarial" agroalimentario e industrial al otro lado del Atlántico.

Ha recordado que Sevilla "lidera" las exportaciones andaluzas a los Estados Unidos y que "hay que ampliar los horizontes" a empresas familiares o medianas para que no sólo se quede este mercado americano en las multinacionales.

Por ello, se "requiere estrategia y socios adecuados" dentro de un mercado "complejo" aunque ha insistido en que en Sevilla y el resto de España hay una "industria social con una amplia proyección empresarial".

Ha reconocido la labor de la Cámara de Comercio de Sevilla por orientarse en el mercado americano y buscar nuevas oportunidades en el país.

Precisamente, Solomont ha analizado el nuevo contexto de los Estados Unidos tras las elecciones de principios de este mes donde ha apuntado dos claves: la asequibilidad y la rendición de cuentas.

Sobre la primera, ha apuntado que los estadounidenses siguen profundamente frustrados por el coste de la vida, les preocupa la sanidad o la vivienda, se les prometió que los precios bajarían y en cambio, han sufrido las consecuencias económicas de aranceles, costes más altos y la guerra de Irán.

Por ello, se ha producido el vuelco en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos y los demócratas se han comprometido a abordar estas cuestiones reduciendo todos estos costes.

Acerca de la segunda clave sobre la rendición de cuentas, los votantes expresaron su preocupación por la corrupción, los conflictos de interés y la concentración de poder en el Ejecutivo.

Todas estas nuevas circunstancias se comienzan a desarrollar con unos datos comerciales entre España y los Estados Unidos donde en 2025, se intercambiaron casi 47.000 millones de euros en bienes, con unas exportaciones andaluzas que alcanzaron los 16.700 millones de euros, representando el 4,3 % del total.