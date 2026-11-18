El empresario sevillano Rosauro Varo Rodríguez ha sido nombrado nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Varo, que hasta ahora desempeñaba la vicepresidencia de este órgano, asume así la dirección de una institución encargada de representar los intereses sociales en el ámbito universitario.

Su incorporación al Consejo Social se produjo el pasado mes de febrero, cuando fue elegido como miembro en representación de los intereses sociales, a propuesta del Consejo de Gobierno de la propia universidad.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Rosauro Varo es fundador y presidente de GAT Inversiones. Su carrera profesional está vinculada a la alta dirección y al mundo de la inversión, con actividad en sectores como las telecomunicaciones, los medios de comunicación, el turismo y las tecnologías aplicadas.

Además, forma parte del consejo de administración de Acciona Energía y es patrono de la Fundación CYD, una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de España.

Su relación con la Pablo de Olavide no se limita a su nueva responsabilidad institucional. Varo mantiene un vínculo académico con la universidad desde hace más de quince años, periodo durante el que ha ejercido como profesor del Máster Universitario en Finanzas y Banca.

Con este nombramiento, el empresario sevillano pasa de la vicepresidencia a ocupar la máxima responsabilidad del Consejo Social de la UPO.