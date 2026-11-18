Una residencia de Cantillana con 60 personas vulnerables se enfrenta a un desahucio promovido por la Sareb

La Residencia San Sebastián, en la localidad sevillana de Cantillana, vive horas de incertidumbre ante el posible desahucio señalado para el mes de enero.

La Fundación SAMU, que gestiona el centro concertado con la Junta de Andalucía desde 2010, denuncia este procedimiento seguido por la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria).

La sociedad estatal que gestiona los activos deteriorados de entidades que necesitaron ayudas públicas durante la crisis financiera, conocido como el "banco malo", y dependiente del Gobierno, reclama la salida de Samu del edificio.

Esto afectaría al servicio de 60 personas con discapacidad intelectual y alteraciones conductuales en situación de extrema vulnerabilidad.

El juicio está señalado para el próximo 30 de noviembre y, si la Fundación Samu no logra detener el proceso, el lanzamiento se produciría en enero.

La fundación explica que han intentado comprar en varias ocasiones el edificio, sin resultado, y cree injustificable que se impulse el desahucio mientras el edificio está en venta.

La titularidad del mismo pasó a la Sareb en 2015 y ya entonces se produjo un primer intento de desalojo. La Fundación lamenta que hagan caso nulo a sus intentos repetidos de comprar el edificio.

Samu anuncia que agotará todas las vías legales que eviten que 60 personas en extrema vulnerabilidad queden sin asistencia.

Desde 2010

Inaugurada en el año 2010, la residencia San Sebastián es uno de los centros residenciales de referencia en la atención a las personas con discapacidad intelectual y trastornos conductuales de la provincia de Sevilla

Se gestiona en concierto con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, de la Junta de Andalucía y cuenta con 60 plazas de atención, entre las que dispone de una unidad específica de atención a personas con trastornos de espectro autista.

El Centro, señala su web, "además de ofrecer un espacio físico que garantice la seguridad de sus residentes, cuenta con programas de actividades socioeducativas y de ocio y tiempo libre que cubren la globalidad de los intereses y necesidades de las personas atendidas".