Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Sevilla, 1970) es un histórico del socialismo sevillano y andaluz.

Durante esta legislatura ha sido el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, pero conoce todos los resortes de la política local, regional y nacional.

Estuvo muchos años en el Ayuntamiento de Sevilla en la época de alcalde de Alfredo Sánchez Monteseirín y participó en la transformación de la capital hispalense a principios de este siglo.

Tras su salida del Consistorio, marchó al Parlamento andaluz y fue uno de los garantes de Pedro Sánchez entre los socialistas de Andalucía cuando Susana Díaz, su eterna rival política, gobernaba en la comunidad y quería disputarle las riendas del PSOE nacional.

Alfonsito, como le llaman cariñosamente los que pintan más canas en el PSOE andaluz, fue de los primeros dirigentes andaluces en ver en Pedro Sánchez el futuro del PSOE.

Por eso, cuando los socialistas volvieron al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy, Gómez de Celis fue nombrado estratégicamente delegado del Gobierno en Andalucía como guardián y, desde 2019, es vicepresidente del Congreso de los Diputados.

Reconoce como asignatura pendiente la rebaja de la crispación en el Congreso, aunque asegura que, según las taquígrafas, el 80% de los insultos proviene de la bancada del PP y Vox. Sin embargo, el número 2 del Congreso dice con mucha naturalidad que ambos partidos están instalados desde antes de esta campaña "en el hijoputismo" que es, a su juicio, intentar enfrentar a la sociedad e intentar proyectar odio hacia los más jóvenes.

Ahora, es cabeza de lista por el PSOE en la provincia de Sevilla, un enclave que va a ser de los más disputados en estas elecciones. De hecho, hay temor en el PSOE a perder sus 30.000 votos de ventaja sobre el PP, que sería su primera derrota en Democracia. Gómez de Celis no lo ve así.

Vuelve a haber una 'contienda' en la provincia de Sevilla, si se puede decir de esta manera, porque el PP defiende que va a ganar por primera vez en unas elecciones generales. ¿Cree que el PSOE va a aguantar ese envite?

No es la primera vez que el PP dice que va a ser el que gane las elecciones en Sevilla. También, lo decía en las anteriores elecciones generales, y en las anteriores de las anteriores.

Me da un poco de pudor hablar de ello porque es como anticipar lo que los ciudadanos, cada uno de ellos con su voto individual y secreto, va a hacer el próximo 29 de noviembre.

Nosotros esperamos que haya una gran movilización de la izquierda. En España y en Sevilla, si superamos el 70% o el 75% de participación, la izquierda va a ganar con mayoría absoluta.

En 2023, tuvieron como eje de campaña el miedo a la llegada de la ultraderecha y pudieron gobernar. ¿Cree que en esta ocasión les va a funcionar de nuevo tras gobernar PP y Vox en varias comunidades?

Cuando escuchamos al señor Feijóo decirnos que cuando gobierne le va a pedir sacrificios a la ciudadanía; cuando escuchamos a Abascal y a los suyos decir que van a venir con la motosierra; cuando escuchamos a la portavoz del PP decir que las pensiones van a petar o decir también a Vox que van a arrasar y van a meter el lanzallamas en Televisión Española y en todos los derechos adquiridos por la mujer en torno a la negación de la violencia de género o incluso, también su decisión sobre su maternidad en cuanto al aborto... Es que parece una película de Halloween, parece una película de miedo.

Y no son palabras ningunas nuestras, son todo lo que ellos proyectan. Y la proyección, por tanto, sinceramente, es para echarse a temblar.

Ya hemos empezado a ver los primeros pasos en Andalucía antes de que llegara Vox desmantelando las políticas de bienestar, sobre todo de salud.

"El PP nos está vendiendo viviendas públicas por más de 350.000 euros y eso es un insulto a la inteligencia"

Explíquese.

Ahí están esas más de 2.500 mujeres con los cribados de cáncer. A día de hoy, todavía hay mujeres que a mí me cuentan que les sucede exactamente lo mismo y que van a denunciarlo. O cuando se les dan las políticas de Justicia. Y, por tanto, quien tiene que dirigirse a las mujeres que han sufrido violencia de género o violencia vicaria es Vox.

Por tanto, yo creo que son ellos mismos los que proyectan ese temor. Y si yo fuera un ciudadano de a pie, que cobro pensión, que soy mujer o que soy trabajador, pues, lógicamente, yo me echaría a temblar.

Pedro Sánchez abrió campaña en Sevilla el jueves pasado y llamaron la atención los bailes, la subida de Begoña al estrado... ¿cree que va a haber penalización de la ciudadanía con el recuerdo tan reciente de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda?

Yo creo que fue muy respetuoso. Se suspendió todo durante el tiempo del luto y un poco más allá del hecho en sí mismo. Todos sufrimos mucho y creo que los andaluces entendemos bien lo que significa el dolor por dentro, pero que se puede continuar adelante.

En este caso, proyectando una visión de contraste con lo que proponen Partido Popular y Vox. Ambos, durante esta campaña y mucho antes de la misma, están instalados en el hijoputismo, en intentar enfrentar a la sociedad y en intentar proyectar odio hacia los más jóvenes.

Nuestra idea es que el país es de otra manera. Que España no es eso. Que es un país que avanza, que es alegre, que tiene sus problemas. Que pierde a gente y que deja a gente por el camino a la cual, insisto, respeta, añora y padecemos. Por tanto, yo creo que es compatible.

Lo vivió de cerca.

Ya le digo yo. Lo vi en primera persona, porque el accidente me cogió en el AVE, justo en el que iba detrás. Paramos en Puertollano, nos dieron la opción de salirnos e ir en autobús hacia Madrid o volver hacia Sevilla. Yo volví hacia aquí y cuando llegué, me pasé a ver a las familias que estaban en Santa Justa.

Las familias lo han sufrido, lo sufren, lo sufrirán el resto de sus vidas, hayan muerto o hayan tenido heridos. Pero inmediatamente detrás de las familias estaban los socialistas en el padecimiento de aquel accidente.

Porque al padecimiento general que tiene la sociedad, a nosotros se nos sumaba la mochila de ser los responsables en el Gobierno en ese momento. Por tanto, teníamos esa pesadumbre añadida.

Sin embargo, es compatible el tratar de proyectar, haciendo este paréntesis con el accidente de Urda, las dos Españas. Una España que quiere el avance y la felicidad de la gente y, por tanto, propone cosas en positivo. Y la otra España que está en el hijoputismo, en el odio, en la venganza y en las cosas peores del ser humano.

El PSOE ha sufrido durante esta legislatura la corrupción dentro del partido. Ahí están los casos de José Luis Ábalos, de Santos Cerdán y varios más que están en los tribunales. ¿Se ha hecho todo lo que había que hacer?

Se ha hecho y creo que después de aquello, ya se hizo en su momento. Pero vuelvo un poco a lo anterior de nuevo. Y creo que no solo a nosotros: en el Partido Popular ha sucedido mucha corrupción y continúa sucediendo, en Vox con el juez Serrano, o en la Iglesia Católica, o cuando vemos noticias de guardias civiles corruptos que se corrompen por la droga, por su trabajo antidroga...

"¿Se imagina que nosotros propusiéramos a Óscar Puente en el próximo mandato como presidente del Congreso de los Diputados? Eso lo dice el PP con Ana Pastor después del accidente de Galicia"

Yo creo que las propias familias en estos sectores sufren también muchísimo.

Nosotros somos los primeros que sufrimos la corrupción cuando se producen en nuestras propias filas. ¿Nos afecta mucho anónimamente? Claro que sí. Y ponemos soluciones. Ahí está la diferencia. No solo en este caso.

No somos lo mismo. Nosotros asumimos responsabilidades. Incluso asumimos responsabilidades dimitiendo personas que no tienen nada que ver con el tema de la corrupción, como nuestra portavoz, Montse Mínguez, por el tema de la vivienda.

Sin embargo, el Partido Popular nunca asume ningún tipo de responsabilidad. Jamás. De ningún tipo. Ni de corrupción, ni por los accidentes. Nunca.

¿Se imagina que nosotros propusiéramos a Óscar Puente en el próximo mandato como presidente del Congreso de los Diputados? Eso lo hizo el PP con Ana Pastor después del accidente de Galicia.

Como vicepresidente primero del Congreso, ¿cree que en esta legislatura ha quedado la asignatura pendiente de rebajar la crispación en el Congreso de los Diputados?

Sí, pero yo en esto quiero ser muy claro en dos cosas principalmente. La primera, la mayor parte de nuestros trabajos en el Congreso son para que el 90-95% de los españoles se sientan muy orgullosos de sus representantes políticos.

Lo que pasa es que eso no se ve. Porque, claro, allí pasamos muchas horas solo de plenos y la mayor parte de las veces el clima es el adecuado, se llega a acuerdos. Bueno, esa es la propia democracia, es la propia política.

Después hay una segunda parte. He de decirle que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados hicimos un trabajo: analizamos lo que alguien independiente y neutral dice al respecto de lo que sucede en el Congreso, que son las taquígrafas.

El candidato número 1 del PSOE por Sevilla, Alfonso Gómez de Celis, durante una entrevista a EL ESPAÑOL. E.E

Ellas van anotando. Cuando algún diputado insulta, anotan el insulto. O al menos, anotan la bancada donde se producen.

Hicimos el ejercicio de ver desde dónde se producían los insultos y le puedo decir que el 80% eran del Partido Popular y de Vox. No lo decimos nosotros, sino las taquígrafas.

Centrándonos en Sevilla, tiene un problema con las infraestructuras desde hace mucho tiempo. Una de ellas es el Puente del Centenario. Ahora se le conoce como 'el puente de las mordidas' por la trama de Ábalos y Koldo. ¿Cómo van a solventar si gobiernan los retrasos que está teniendo la obra?

En primer lugar, hay que destacar que el Gobierno socialista, con María Jesús Montero como ministra de Hacienda, fue el primero que en los Presupuestos hacía lo que ya el Estatuto de Autonomía de Andalucía dice.

Es decir, que las inversiones tienen que ser en la misma proporción que lo que significamos como población. Eso nunca antes se había realizado, por lo tanto, hubo un aumento en los Presupuestos de partidas para Andalucía y para Sevilla en cuanto a infraestructuras.

Ha habido un desarrollo de la SE-40, después de que, hay que recordarlo, el Partido Popular enterrara la tuneladora. Se han hecho muchos avances, se han inaugurado tramos, se han hecho proyectos para los tramos siguientes y esperemos que el puente pueda estar lo antes posible.

"El señor Moreno Bonilla ha construido 240 viviendas en toda Andalucía y se han opuesto al decreto 'Mari Carmen'. No solo se han opuesto, sino que, de manera yo creo que cruel, le escuché decir que va a recurrir ante el Constitucional los decretos".

El Puente del Centenario sigue sus obras, era un puente que los técnicos nos dijeron que era necesario rehabilitarlo porque los tensores no soportaban la carga suficientemente bien por los años que tenía. Espero que se resuelvan los problemas técnicos, jurídicos y de toda índole para que lo antes posible esté resuelto. Pero la inversión está.

Y en tercer lugar, creo que hay una inversión que siempre se nos olvida y que sin ella probablemente no se hubiese posibilitado la puesta en marcha: la línea del metro.

La ciudad de Sevilla es la única ciudad donde el Gobierno incorpora presupuesto público para su metro. En ninguna otra ciudad, ni en Madrid, ni en Valencia, en ningún sitio hay presupuesto público de la Administración general. El Gobierno socialista aportó en la primera línea y en la segunda, el 50% de la financiación.

¿Y la conexión de la estación de Santa Justa con el aeropuerto? Si el PSOE puede seguir gobernando, ¿verán los sevillanos algo más allá que los estudios informativos anunciados?

Bueno, algo más ya es importante decirlo. En la misma pregunta, en parte, está la respuesta. Porque cuando dice algo más, es porque algo se ha hecho ya. ¿Y quién ha hecho ese poco o ese algo? El Gobierno socialista.

Ha sido el que ha puesto la primera piedra, el primer paso imprescindible para que eso termine sucediendo. Hay un estudio que está por finalizar y lo que va a determinar es un proyecto y después vendrán las inversiones. Nuestro compromiso es absoluto con esa conexión. Estoy seguro que el próximo gobierno lo hará.

Para la SE-40 y la unión entre la autopista de Cádiz y el Aljarafe, ¿usted apuesta porque se haga el puente o los túneles?

Puente. Si el proyecto estuviese iniciándose hoy, creo que podríamos plantearnos la doble posibilidad. Yo creo que ese mismo planteamiento se inició, se hizo al principio del todo y se optó en su día por un túnel. Fue el gobierno de Mariano Rajoy el que enterró los túneles y paró la obra.

Principalmente por dos razones, por problemas técnicos y el impacto medioambiental, aunque yo creo que había una tercera y era el coste.

Yo tengo en temas de transporte siempre una cosa en la cabeza: creo que a los ciudadanos les da igual si es por abajo o por arriba.

La vivienda es un eje de la campaña electoral. En una entrevista reciente a EL ESPAÑOL, el actual delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, señaló que durante el mandato de José Luis Sanz se van a entregar más de 4.000 VPO y durante la época de Juan Espadas y Antonio Muñoz, sólo se hicieron poco más de 80. Además de los decretos ¿qué va a hacer el PSOE para paliar este déficit si vuelve a gobernar?

En primer lugar, los datos que usted me dice son falsos. De hecho, hay 700 viviendas que el señor Sanz va a entregar las llaves o el siguiente alcalde, que yo espero que sea Antonio Muñoz, que se iniciaron con Juan Espadas o con el propio Muñoz, porque una vivienda no nace como un champiñón.

Primero que buscar y adecuar el suelo, que urbanísticamente esté adecuado, hay que urbanizar, hay que construirla, hay que seleccionar previamente a las personas que pueden acceder a la misma y hay que entregarla.

Todo lo que el señor Sanz ahora puede presumir de que se están poniendo en marcha son herencias del gobierno socialista prácticamente en su totalidad. Por tanto, no ha entregado en estos cuatro años prácticamente ninguna vivienda pública.

Lo que sí ha hecho es acogerse a un módulo que la Junta de Andalucía posibilita que es una aberración y un insulto a los ciudadanos. A cualquiera que se le cuente que el Partido Popular nos está vendiendo como vivienda pública algo que cuesta más de 350.000 euros, es un insulto a la inteligencia.

Entonces...

¿Los socialistas qué estamos haciendo? Tenemos, por ejemplo, la promoción de 900 viviendas que hace el Gobierno de España en suelos antiguos de defensa. En esas zonas, esas viviendas se van a vender a precios verdaderamente públicos.

Más ejemplos, la Diputación está promoviendo en el Cortijo del Cuarto alquileres de 300 euros, las 1.725 viviendas públicas de Dos Hermanas, donde el ayuntamiento renuncia a su parte de suelo y, por tanto, hay una rebaja de un 12%. Viviendas que salen por 119.000 euros que costarían, según los módulos de la Junta de Andalucía, casi 200.000.

Por tanto, hay una rebaja considerable para los ciudadanos. Esa es la diferencia de las políticas públicas de vivienda. Pero es que para mayor inri, quien tiene las competencias de vivienda según la Constitución Española son las comunidades autónomas.

El señor Moreno Bonilla ha construido 240 viviendas en toda Andalucía y se han opuesto al decreto 'Maricarmen'. No solo se han opuesto, sino que, de manera yo creo que cruel, le escuché decir que va a recurrir ante el Constitucional los decretos porque son competencia de Andalucía. O sea, ni hace ni deja hacer, son como el perro del hortelano, ni come ni deja comer.

Por último, está el proyecto de la ampliación de la Feria de Sevilla donde se está implicado el Gobierno de España porque tiene que ceder unos terrenos, ¿esto ocurrirá en la próxima legislatura?

El Gobierno central ya ha dicho muchas veces que no pone problemas en absoluto al respecto y que la cesión está realizada. Vivimos permanentemente con el alcalde Sanz en una decepción porque ya sabíamos que no era un alcalde con un concepto de una Sevilla universal.

Lo mismo sucede con Feijóo. No esperamos que tenga en su cabeza una España universal. No lo vemos hablando inglés y relacionándose con los líderes internacionales. Y él mismo dice que ni falta que le hace, que no se ha sacrificado nunca ni se ha esforzado para ello.

Pues al señor Sanz le pasa algo parecido. No le interesa Sevilla. Ya sabíamos que no le iba a interesar, más allá de parecer una especie de jefe de mantenimiento. Yo creo que ni Pepe Gotera y Otilio.