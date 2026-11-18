El Cristo de la Vera Cruz de Las Cabezas de San Juan junto al Cristo de la Buena Muerte de Los Estudiantes de Sevilla El Español

La maestría, el naturalismo y la delicadeza que alcanzó en sus obras el escultor Juan de Mesa puede contemplarse ya en la gran exposición retrospectiva que se ha inaugurado en el Museo Bellas Artes de Sevilla.

La antigua iglesia del convento de la Merced y la sala de exposiciones temporales acogen a las esculturas provenientes de diversos enclaves de Andalucía y España donde destacan sobre todo, las imágenes devocionales como el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón de la hermandad de Montserrat, el Cristo de la Vera Cruz de Las Cabezas de San Juan, el Cristo de la Buena Muerte de Los Estudiantes, la Virgen de los Dolores de Santa Olalla del Cala y las Angustias de Córdoba.

A lo largo de la famosa sala V de la pinacoteca sevillana, se pueden contemplar numerosas tallas que realizó el genio cordobés desde su independencia del taller de Juan Martínez Montañés hasta el final de su vida porque señaló en su testamento que "le quedaban tres días" para terminar las Angustias de Córdoba, conjunto con el que termina la muestra.

Con un total de 47 obras, venidas de más de una treintena de instituciones, es la muestra "más ambiciosa, reunida hasta el momento, de la obra de este insigne imaginero andaluz, figura sobresaliente de la escultura devocional española y autor cumbre del Barroco europeo”, ha señalado la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo.

Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 7 de marzo y se inscribe en uno de los principales ejes de trabajo del Museo de Bellas Artes de Sevilla “que tiene como objeto el estudio, revisión y actualización de los principales maestros de la Escuela Sevillana del Barroco, cuyas obras forman parte del centro nuclear de sus colecciones, en consonancia histórica y diálogo con la arquitectura de su sede, el Convento de la Merced", ha señalado.

Destaca la variedad de temas presentes en su producción, como los nuevos santos de la Contrarreforma y las imágenes de Jesús con la cruz a cuestas o de Cristo crucificado, “todas ellas realizadas con absoluta maestría por la gubia de Juan de Mesa, cuya carrera apenas duró quince años, ya que falleció con tan solo 44 años de edad”, ha resaltado Del Pozo.

De este modo, esta iniciativa ha motivado la intervención de hasta 12 obras, la mayoría de parroquias, hermandades y órdenes religiosas, caso de ‘San Ignacio de Loyola’ (1622), de la parroquia de San Francisco de El Puerto de Santa María; ‘San Eloy’ (hacia 1618), de la parroquia sevillana de Santa Cruz; ‘San Juan de Sahagún’ (hacia 1622-1623), de la iglesia de San Agustín de Montilla (Córdoba); y ‘San Carlos Borromeo’ (1618), de la iglesia del hospital de Nuestra Señora de la Paz (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) de Sevilla.

Siguiendo un doble criterio cronológico y temático, la muestra ‘Juan de Mesa (1583-1627)’ se articula en ocho ámbitos: sus inicios como escultor; los nuevos santos de la Contrarreforma; Cristo crucificado; la imagen de la infancia; la Cartuja de las Cuevas; imágenes para vestir; obra final y la última escultura.

Todas ellas ofrecen una visión actualizada de la figura del escultor e imaginero cordobés, así como de su producción y repercusiones posteriores, confirmando su indiscutible relevancia en el ámbito de la escultura devocional y fijando un nuevo punto de partida para las investigaciones posteriores.

La muestra ha sido comisariada conjuntamente por Ignacio Cano Rivero, Ignacio Hermoso Romero y Valme Muñoz Rubio, quienes conforman el equipo de Dirección, Conservación, Investigación y Difusión del Museo Bellas Artes de Sevilla.

Así, el crucero de la iglesia acoge las imágenes de tres crucificados de Mesa: el Cristo de la Vera Cruz, de Las Cabezas de San Juan; el Cristo de la Buena Muerte, de la hermandad de los Estudiantes; y el Cristo de la Conversión, de la hermandad de Montserrat. Por su parte, la sala de temporales acoge, entre otras, las imágenes del Niño Jesús y los santos de la Contrarreforma para cerrar con la Virgen de las Angustias de Córdoba.

Junto a las obras de Mesa, se exponen los lienzos de Juan de Uceda y Francisco de Zurbarán –la ‘Virgen del Rosario’ y un ‘Cristo crucificado’, respectivamente– y la talla de ‘San José con el Niño’ de Juan Martínez Montañés, que permite alumbrar la influencia del maestro de Alcalá la Real en el joven escultor, formado como aprendiz de su taller entre los años 1606 y 1610.

Las obras proceden de distintas cofradías y hermandades, como Montserrat, los Estudiantes, el Amor y el Museo, de Sevilla capital, así como las Angustias (Córdoba), la Vera Cruz (Las Cabezas de San Juan), Setefilla (Lora del Río) y Nuestra Señora de los Dolores (Santa Olalla de Cala, Huelva). También colaboran instituciones como la Universidad de Sevilla; el Museo de Bellas Artes de Córdoba; el Museo Nacional de Escultura, con sede en Valladolid; y el Museo Frederic Marès, de Barcelona.

Junto a la Catedral de Sevilla, también participan las parroquias de la Magdalena, San Vicente Mártir, Omnium Sanctorum, San Marcos y Santa Cruz, junto a la iglesia conventual de San José del Carmen (Las Teresas) y los conventos Santa María de Jesús y de Nuestra Señora de la Asunción, todos radicados en la capital hispalense.

A su vez, se exponen tallas procedentes de la parroquia de San Francisco (Compañía de Jesús), del municipio gaditano de El Puerto de Santa María; la iglesia de San Agustín de la localidad cordobesa de Montilla, y la iglesia de San Agustín, en Córdoba capital.

De la provincia de Sevilla, las obras proceden de la parroquia de Santa María la Blanca, de Fuentes de Andalucía; la ermita de Setefilla, de Lora del Río; la parroquia de San Vicente Mártir, de Tocina; el monasterio de Santa María la Real, de Bormujos; la parroquia de San Miguel Arcángel, de Morón de la Frontera; y la iglesia de Santa María la Mayor, de Estepa.

Asimismo, cuenta con préstamos del colegio Sagrada Familia de la Fundación Vedruna y la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de la Paz (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios), ambos de Sevilla; y el Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia de Antezana, en Alcalá de Henares (Madrid).

Finalmente, se exponen obras de los fondos propios del Museo de Bellas Artes de Sevilla, la ‘Virgen con el Niño’ (o la ‘Virgen de las Cuevas’) y el ‘San Juan Bautista’, procedentes de los retablos colaterales del coro de legos del monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas; las alegorías de ‘La Justicia’, ‘La Prudencia’, ‘La Fortaleza’ y ‘La Templanza’, también originarias del mismo cenobio cartujo; y las tallas de los mártires jesuitas san Pablo Miki y san Juan Soan de Goto, que estuvieron en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla.

Tres de ellas: la ‘Virgen con el Niño’, ‘San Juan Bautista’ y San Ramón Nonato’ (1626) han sido objeto de tareas conservativas y de restauración con ocasión de esta exposición, las dos primeras bajo el patrocinio de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Juan de Mesa nació en Córdoba en 1583. Siendo aún joven, se trasladó definitivamente a Sevilla, donde en 1606 entró como aprendiz en el taller del escultor Juan Martínez Montañés. Tras su periodo de formación desarrolló una intensa pero breve carrera, truncada por su muerte en 1627. Aunque trabajó siempre en Sevilla y buena parte de sus creaciones permanecieron en la ciudad, su prestigio propició que algunas de sus obras viajaran en vida del artista a diferentes lugares de España, como Madrid, País Vasco o su Córdoba natal.

Otras partieron rumbo a América a través de comerciantes que las llevaron consigo en sus navíos y hoy se encuentran en ciudades como Lima (Perú), Pamplona (Colombia) o Mérida (Venezuela).

Tras su muerte, el nombre de Juan de Mesa cayó en el olvido, a pesar de haber creado obras tan admiradas. Tuvieron que transcurrir tres siglos para que las investigaciones de varios historiadores del arte sevillanos permitieran reconstruir su biografía y recobrase el justo reconocimiento que hoy alcanza.

Considerado una de las grandes figuras del Barroco sevillano y español, su obra sigue siendo una referencia fundamental para la escultura religiosa figurativa, una tradición que continúa viva en el siglo XXI.