Acto de los colectivos en la zona de Cortijo de Cuarto. Cedida

El TSJA anula el cambio urbanístico en el Cortijo El Cuarto y frena la construcción de 6.000 viviendas

El proyecto urbanístico de Cortijo del Cuarto, en Sevilla, que contemplaba la construcción de unas 6.000 viviendas, algo más de la mitad de ellas protegidas, se encuentra con un importante revés judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) que permitió reducir de 200 a 100 metros la franja de protección de espacios libres junto al dominio público marítimo-terrestre en dos sectores de estos terrenos.

La sentencia, fechada el pasado 9 de noviembre, estima el recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción y cuestiona que la Junta de Andalucía justificase suficientemente la reducción de esta protección ambiental.

La decisión obliga a recuperar la delimitación original de 200 metros, lo que afecta a las condiciones sobre las que la Diputación de Sevilla había comenzado a trabajar para impulsar el desarrollo urbanístico.

La modificación ahora anulada fue aprobada en julio de 2023 por la entonces Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. El cambio afectaba al Potaus, el instrumento diseñado para ordenar el suelo de 46 municipios del área metropolitana sevillana y vigente desde 2009.

En concreto, excluía dos sectores de Cortijo del Cuarto, otro de La Algaba y uno más de Coria del Río de la regulación que establecía una franja adicional de protección de 200 metros junto al dominio público marítimo-terrestre.

El argumento de la Administración autonómica era limitar esa protección a los terrenos que, cuando entró en vigor el plan, estuvieran clasificados como suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado.

La finalidad, según la justificación de la modificación, era homogeneizar las determinaciones del Potaus con las de otros planes subregionales aprobados posteriormente y evitar que la normativa territorial interfiriese en el planeamiento urbanístico vigente, hasta el punto de hacer inviable su desarrollo.

Sin embargo, el TSJA considera que durante la tramitación de la modificación no se identificaron esos planes subregionales ni se aportó documentación que permitiera comparar sus determinaciones con las del Potaus original. Por tanto, entiende que no se acreditó la veracidad del argumento utilizado para justificar el cambio.

Los magistrados también señalan que la reducción de la franja de protección de 200 a 100 metros supone, de forma "incuestionable", una rebaja del nivel de protección ambiental.

Por ello, consideran que la Junta debía haber explicado y demostrado plenamente qué razones de interés público justificaban una decisión que implicaba sacrificar valores ambientales.

La resolución judicial incide además en que tampoco se acreditaron cambios ambientales, urbanos o poblacionales que hicieran necesaria la transformación urbanística de estos terrenos a costa de reducir la superficie destinada originalmente a espacios libres.

Asimismo, cuestiona que no se haya demostrado por qué ese desarrollo debía llevarse a cabo precisamente en los cuatro ámbitos afectados de Sevilla, La Algaba y Coria del Río y no en otras zonas de estos municipios.

21 hectáreas

La anulación tiene consecuencias directas sobre la planificación de Cortijo del Cuarto. Según ha explicado Ecologistas en Acción, la propuesta impulsada hasta ahora por la Diputación de Sevilla se apoyaba en la modificación del Potaus y contemplaba únicamente una franja de 100 metros junto al río Guadaíra como espacios libres.

El cambio normativo permitía incorporar aproximadamente 21 hectáreas de estos terrenos a futuros desarrollos urbanísticos, pese a que hasta entonces estaban protegidas como espacios libres. La recuperación de la delimitación original de 200 metros obliga ahora a revisar los criterios territoriales que sustentaban la propuesta.

Ecologistas en Acción y distintos colectivos vecinales habían mostrado su rechazo a la operación por las consecuencias ambientales y paisajísticas que, a su juicio, tendría la transformación de este espacio.

Frente al desarrollo urbanístico, estas organizaciones defienden que Cortijo del Cuarto se conserve y recupere como un gran espacio natural de uso público, al que aspiran a convertir en el principal pulmón verde del sur de Sevilla.

La sentencia supone así un revés para el cambio normativo que había abierto la puerta a este desarrollo residencial y devuelve al primer plano la protección ambiental de unos terrenos sobre los que la Diputación había proyectado miles de viviendas.