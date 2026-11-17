Javier Perianes vuelve al Maestranza para homenajear a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento

El pianista Javier Perianes regresa el próximo sábado 21 de noviembre al Teatro de la Maestranza de Sevilla con un recital dedicado a Manuel de Falla, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento.

El músico onubense, uno de los intérpretes españoles con mayor proyección internacional, protagonizará una actuación que reunirá obras de tres grandes nombres de la música clásica: Frédéric Chopin, Manuel de Falla e Isaac Albéniz.

El programa plantea un recorrido por diferentes estilos y sensibilidades musicales a través de piezas que exploran las posibilidades expresivas del piano.

Nocturnos, mazurcas, serenatas y valses forman parte de una propuesta en la que se combinan la intimidad de la música de Chopin, los ritmos y colores de la tradición española presentes en la obra de Falla y la riqueza sonora de Iberia, una de las composiciones más destacadas de Albéniz.

La actuación permitirá acercarse a tres universos musicales distintos. Por un lado, la vertiente más poética e intimista del compositor polaco; por otro, el lenguaje personal de Falla, marcado por las influencias de la música española; y, finalmente, la complejidad y variedad de matices de la obra de Albéniz.

Perianes cuenta con una trayectoria internacional consolidada y ha actuado en algunas de las principales salas de conciertos del mundo junto a prestigiosas orquestas. A lo largo de su carrera ha trabajado bajo la dirección de maestros como Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel y Klaus Mäkelä.

Su agenda para la temporada 2026-2027 incluye recitales, conciertos y giras por Europa, Asia y América. Además, mantiene una estrecha vinculación con la música de cámara, disciplina en la que colabora habitualmente con la violista Tabea Zimmermann y desarrolla proyectos junto al violonchelista Jean-Guihen Queyras.

Artista exclusivo del sello discográfico harmonia mundi, su repertorio grabado incluye composiciones de autores como Falla, Scarlatti, Granados y Chopin. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el Premio Nacional de Música y el galardón Artista del Año de los International Classical Music Awards (ICMA).