Más de quinientos millones de euros y 600 empleos directos: así será el centro de Ryanair en Sevilla

Más de quinientos millones de euros y 600 empleos directos: así será el centro de Ryanair en Sevilla.

La Junta de Andalucía y el Gobierno de España aportarán los más de 40 millones de euros de inversión inicial para la futura factoría.

Así lo ha explicado el consejero de Industria, Jorge Paradela, junto con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, señalando que esta inversión "es definitoria" para Andalucía.

La primera reunión que se mantuvo con el CEO de la empresa fue en marzo de 2024 y en noviembre de ese mismo año, Paradela acudió con Rocío Blanco, la consejera de Empleo para presentar el proyecto a la compañía irlandesa.

Desde ese momento, se han producido 28 reuniones en las que han estado presentes técnicos de varias administraciones para conseguir este proyecto que dará un nuevo impulso a la industria aeroespacial sevillana y andaluza.

Paradela ha señalado que el CEO de la empresa, Michael O'Leary, vendrá este martes a explicar la inversión pero la futura fábrica estará en terrenos del Puerto de Sevilla y el Ayuntamiento ha colaborado activamente en la venida de este proyecto.

Precisamente, José Luis Sanz ha explicado que va a haber bonificaciones fiscales a Ryanair teniendo en cuenta las Ordenanzas fiscales aprobadas para 2027, donde hay una "fuerte apuesta" por estimular la implantación de empresas y la contratación indefinida.

En concreto, la aerolínea podrá acogerse a una bonificación del 95% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras los 2 primeros años.

Desde el tercer año hasta el séptimo, habrá una bonificación de hasta el 50% y todo esto es por generar más de 150 puestos de trabajo indefinidos con su implantación en Sevilla.

El consejero de Industria ha insistido en el "esfuerzo" por captar esta inversión y en la aceleración de los plazos ya que ha habido una decena de ciudades candidatas para albergar este centro de motores de Ryanair.

Ha puesto el ejemplo de que se ha resuelto la declaración de impacto ambiental en sólo 3 meses apuntando que se han tenido que "atar muchos cabos" para que la aerolínea se decantara por la capital hispalense.

Con respecto a la inversión inicial de las administraciones, el Ministerio dará más de 15 millones de euros y el resto, la Junta de Andalucía "de fondos propios".

También, va a haber una formación educativa para este centro sobre la que está trabajando ya la consejería de la administración autonómica.