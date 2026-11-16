Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. E.P.

La Policía identifica al cerebro de Blocus Sevilla, el grupo que planeaba saquear comercios y provocar altercados

La Policía Nacional ha identificado al presunto cerebro de Blocus Sevilla, un grupo virtual que llegó a reunir a un centenar de personas con el objetivo de organizar saqueos en grandes zonas comerciales de la ciudad y provocar altercados en la vía pública.

La investigación policial ha permitido localizar al responsable de su creación antes de que se llevaran a cabo los planes que difundía entre sus integrantes.

El grupo utilizaba perfiles en diferentes redes sociales y aplicaciones de mensajería para captar adeptos. Una vez dentro, sus miembros recibían información logística y mensajes que incitaban a cometer actos delictivos de manera organizada, entre ellos robos, pillajes y daños al mobiliario urbano.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el principal propósito de Blocus Sevilla era organizar una quedada multitudinaria para saquear grandes superficies comerciales y provocar destrozos en el espacio público.

La convocatoria buscaba reunir al mayor número posible de participantes en un mismo lugar y momento para ejecutar estas acciones de forma coordinada.

Además, los promotores pretendían hacer coincidir sus actuaciones con la celebración de eventos deportivos, aprovechando estas citas para desarrollar los altercados. La organización llegó a contar con alrededor de un centenar de miembros.

La intervención policial se enmarca en las investigaciones que se están desarrollando a nivel nacional contra este tipo de movimientos, que recurren a plataformas digitales para organizar y promover acciones que pueden alterar el orden público.

Como consecuencia de las pesquisas, los agentes han identificado al presunto responsable de la creación del grupo y han ordenado el bloqueo y cierre de los perfiles utilizados para captar participantes, coordinar las actuaciones y difundir contenidos.

La operación ha permitido desmantelar la organización antes de que llegara a celebrarse la quedada prevista. De esta forma, según la Policía Nacional, se ha evitado la comisión de unos actos que "hubiesen alterado gravemente la seguridad ciudadana".