Polémica en el cabildo de hermanos de la Macarena: 19.000 cofrades y una denuncia a un taller de bordados

La hermandad de la Macarena, una de las instituciones más importantes de Sevilla, celebró ayer un cabildo general de hermanos con polémica.

Se anunció que la corporación ya había alcanzado los 19.000 miembros, pero también que se iba a denunciar a un taller de bordados por "apropiación" de piezas de la hermandad y se señaló que se habían pagado facturas atrasadas.

Era la primera reunión general con los hermanos después de las elecciones de 2025, las cuales se celebraron en medio de la polémica de la restauración de la Virgen, de la "actuación" que había realizado la familia Arquillo sobre la imagen en junio y con tres candidaturas en liza, de la que salió como máximo responsable Fernando Fernández Cabezuelo.

Durante este año, las aguas no han tornado a su curso y la corporación sigue "fracturada" según ha podido saber EL ESPAÑOL.

En el cabildo, se informó que se iba a denunciar al taller de bordados de Charo Bernardino por "apropiación" de piezas del patrimonio de la cofradía. En menos de 24 horas, el mencionado taller ha señalado en un comunicado que "se explicará" ante la Justicia y lamenta que acabe en los tribunales el conflicto contractual.

Bernardino estaba restaurando un manto de la Macarena conocido como 'el de los Cisneros' afectado por unas filtraciones acaecidas en el camarín de la imagen durante un temporal en 2023.

La imagen del siglo XVII portaba este manto, el cual se tuvo que retirar, estuvo un tiempo en el museo de la cofradía, se acabó denunciando su mal estado y se mandó a restaurar.

Este suceso acaeció durante la junta de gobierno que presidía José Antonio Fernández Cabrero y desde aquel entonces, no se ha resuelto esta cuestión sobre una de las piezas textiles más originales de la Macarena.

Numerosos hermanos intervinieron en un cabildo que duró 9 horas, superando todos los récords posibles en un encuentro que llenó la basílica y gran parte de la casa hermandad.

También, se señaló que había facturas impagadas de los años 2024 o 2025 relacionadas con el cartel realizado por el artista contemporáneo Luis Gordillo o pagos que había que hacer a la banda de música que acompaña cada Semana Santa a la Virgen, como es el Carmen de Salteras.

Más allá de 18:00 horas de la tarde, comenzaron a salir los hermanos de una hermandad que sigue en tensión después de que en 2025 vivieran uno de los episodios más tristes de su historia como fue la fallida restauración de la Macarena.