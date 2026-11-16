El autor del Gran Poder de Sevilla: del olvido a protagonizar una muestra en la segunda pinacoteca de España

El autor del Gran Poder de Sevilla, Juan de Mesa, será el protagonista de la exposición 'de la temporada' de la segunda pinacoteca de España: el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Se cumplen 400 años de la muerte de un escultor convertido en un genio del barroco español y el antiguo convento de la Merced acogerá a grandes obras del imaginero cordobés en una muestra que podrá verse a partir del 18 de noviembre hasta el 7 de marzo.

No irá precisamente el Señor del Gran Poder, icono devocional sevillano, porque el equipo del Museo de Bellas Artes de Sevilla no lo ha pedido a la cofradía pero sí otras tallas fundamentales para comprender la importancia de Juan de Mesa en la Historia del Arte.

Participará el Cristo de la Buena Muerte, crucificado de la hermandad de los Estudiantes de la capital hispalense y perteneciente a la Universidad de Sevilla, el cual es considerado por los historiadores como una de las imágenes policromadas más importantes del barroco español.

Estará en la sala principal del Museo de Bellas Artes con el fondo de las pinturas de Murillo que realizó para el convento de los Capuchinos.

También estarán en esa misma sala el Cristo de la Conversión de la cofradía de Montserrat, crucificado que talló Juan de Mesa antes del Gran Poder y que tiene unas facciones similares.

Esta imagen estará junto a la obra 'Cristo crucificado' de Francisco de Zurbarán al lado de otras imágenes como la imagen de la Vera Cruz de Las Cabezas de San Juan o el conjunto de las Angustias de Córdoba.

Precisamente, éste último tiene una historia curiosa porque Juan de Mesa murió sin terminarlo y lo dejó puesto en su testamento indicando que "le faltaban tres días" para finalizarla.

Mesa fue un olvidado hasta el siglo XX porque falleció con 44 años en 1627 y durante centurias, se creyó que su obra la hizo Juan Martínez Montañés.

No hay retrato suyo como sí lo hay de Montañés pero hay monumentos dedicados a él en Córdoba y en Sevilla. La estatua suya de la capital hispalense está justo enfrente de la basílica donde recibe culto el Señor del Gran Poder, realizada en 1620.

El Museo de Bellas Artes ha reunido un total de 47 obras de Juan de Mesa que van desde sus inicios en el taller del mencionado Montañés hasta su muerte.

La mayoría de ellas se concentran en una 'década prodigiosa' que va desde 1618 hasta 1627 donde creó un 'arquetipo' de crucificado que siguieron imitando los escultores españoles en los siglos siguientes.

Las obras que se han referenciado y otras que no han acudido por diversos impedimentos se estudian en los libros de texto y en las facultades de Bellas Artes y de Historia por su fuerza desgarradora y su tratamiento anatómico.

Imágenes que no han ido a esta exposición son el Cristo de la Agonía de Vergara, en la provincia de Guipúzcoa, que sigue el modelo del Laooconte que hay en el Vaticano; o el del Amor, crucificado que se está restaurando en estos momentos en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Con esta exposición, el Museo de Bellas Artes vuelve a poner en el foco de la cultura y del patrimonio histórico y artístico a Sevilla después de otras muestras con gran éxito como la de Murillo y el Hospital de la Caridad, la de Pedro Roldán o la del conjunto de obras del Bellas Artes de Bilbao que iban desde El Greco hasta Zuloaga.