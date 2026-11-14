San Jerónimo, el barrio de Sevilla donde más sube la vivienda: roza ya los 2.000 euros el metro cuadrado

San Jerónimo se ha convertido en el barrio de Sevilla donde más ha subido el precio de la vivienda durante el último año. Tanto es así que el metro cuadrado roza los 2.000 euros.

Comprar un piso en esta barriada del norte de la ciudad cuesta ahora un 32,4% más que en octubre de 2025. Una escalada que se traduce en 462 euros adicionales por cada metro cuadrado y que sitúa el precio medio en 1.891 euros, a poco más de cien euros de alcanzar la barrera de los 2.000.

El encarecimiento ha sido especialmente intenso durante los últimos doce meses.

Según los datos del portal inmobiliario Idealista, en octubre de 2025 el metro cuadrado en San Jerónimo se situaba en 1.429 euros. Un año después, la cifra ha escalado hasta los 1.891 euros. Se trata del mayor incremento registrado en un barrio de la capital hispalense durante este periodo.

La evolución contrasta con el comportamiento que había mantenido el mercado inmobiliario de esta zona durante los años anteriores.

Aunque el precio llevaba tiempo creciendo, lo hacía a un ritmo mucho más moderado. Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, por ejemplo, el incremento apenas superó los 120 euros por metro cuadrado, menos de un tercio de la subida registrada en el último ejercicio.

De hecho, San Jerónimo permaneció durante años en una franja de precios relativamente estable. Entre 2016 y 2024, el metro cuadrado se mantuvo en torno a los 1.000 euros, una cifra que convertía al barrio en una de las alternativas más económicas para quienes buscaban comprar una vivienda en Sevilla.

Sin embargo, esa situación ha cambiado con rapidez y los precios han comenzado a acercarse a niveles que hasta hace poco parecían lejanos.

Francisco Prieto, presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla Alianza, explica a EL ESPAÑOL que este comportamiento responde, en buena medida, a la presión que está soportando el conjunto del mercado inmobiliario.

Los barrios que tradicionalmente ofrecían viviendas a precios más asequibles están recibiendo ahora parte de la demanda que no encuentra opciones económicas en otras zonas de la ciudad.

La escasez de pisos disponibles a precios accesibles provoca que los compradores amplíen su radio de búsqueda y se dirijan hacia barrios en los que todavía pueden encontrar inmuebles dentro de sus posibilidades.

Ese desplazamiento de la demanda termina repercutiendo en el valor de las viviendas de esas zonas, que experimentan una revalorización cada vez más pronunciada.

Sevilla roza los 3.000 €/m2

El caso de San Jerónimo se enmarca, además, en una subida generalizada que afecta a prácticamente toda la capital.

Sevilla alcanza ya un precio medio de 2.952 euros por metro cuadrado, una cifra que deja a la ciudad a las puertas de superar por primera vez en los últimos años los 3.000 euros.

La evolución resulta especialmente significativa si se compara con el anterior máximo histórico.

En junio de 2007, en los meses previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, el precio medio de la vivienda en Sevilla llegó a los 3.322 euros por metro cuadrado. Ahora, casi dos décadas después, el mercado vuelve a aproximarse a aquella referencia, con una diferencia de apenas 370 euros.

Tercer barrio más barato

Pese al fuerte encarecimiento experimentado durante el último año, San Jerónimo continúa siendo uno de los barrios más económicos de la capital para adquirir una vivienda.

Su precio medio todavía se encuentra muy por debajo del conjunto de Sevilla y solo hay dos zonas con valores inferiores: Cerro Amate, donde el metro cuadrado cuesta 1.683 euros, y Parque Alcosa, con 1.833 euros.

La paradoja es que uno de los barrios que todavía conserva algunos de los precios más bajos de la ciudad es también el que está protagonizando la mayor subida. Una evolución que evidencia cómo la falta de oferta asequible está extendiendo la presión inmobiliaria más allá de las zonas tradicionalmente más caras de Sevilla.