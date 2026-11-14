Más de 250 plazas y un coste de más de 60.000 euros: así serán los microparking en los barrios de los Remedios y el Porvenir

Los futuros microparking que tendrá Sevilla en los barrios de los Remedios y el Porvenir tendrán más de 250 plazas y costarán más de 60.000 euros.

El Ayuntamiento ha adjudicado las parcelas para construirlos, las cuales estarán en las calles Virgen de la Antigua y Bogotá de la capital hispalense.

La primera de las porciones de subsuelo que se adjudica es de 4.452 metros cuadrados de superficie, está situada bajo parte de la calle Virgen de la Antigua, en el tramo comprendido entre las calles Padre Damián y calle Virgen de la Oliva, ha correspondido a la empresa Promociones Eurosevilla 2000 por un total de 52.441,91 euros (sin IVA).

La oferta presentada contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo con capacidad para 155 plazas, a un precio de 58.500 euros cada una (sin IVA).

La segunda finca, situada bajo parte de la calle Bogotá en Sevilla, en el tramo comprendido entre las calles Felipe II y Pedro Salinas, con 2.720,133 metros cuadrados, ha sido adjudicada a la entidad Novalar Orbe por un precio de 38.558,81 euros (sin IVA).

El aparcamiento propuesto tiene capacidad para 104 plazas de aparcamiento (algunas con trasteros) a un precio medio de 57.345,30 euros (sin IVA).

Esta adjudicación se produce al término del proceso de licitación que desde principios de 2026 se ha seguido en la Gerencia de Urbanismo para sacar a la venta un total de cinco porciones de subsuelo para la construcción del mismo número de nuevos aparcamientos subterráneos en la ciudad.

La salida a venta de estas cinco fincas municipales estuvo precedida de una consulta pública al mercado para conocer la disposición privada existente en la promoción de estas instalaciones, al cabo de la cual se decidieron las distintas localizaciones por las que los operadores habían manifestado mayor interés, y que correspondieron a las calles Virgen de Luján, Virgen de la Antigua (ambas en el barrio de Los Remedios), Bogotá, Genaro Parladé y, Felipe II (las tres en el barrio El Porvenir, del distrito Sur).

Se da la circunstancia de que para las dos últimas porciones de subsuelo municipal puestas a la venta (en las calles Genaro Parláde y Felipe II) no se han presentado ofertas al concurso público abierto.

Sí se han presentado licitadores para la compra de las otras tres parcelas de subsuelo, cuyas ofertas han sido debidamente analizadas y valoradas, arrojando como resultado tres propuestas de adjudicación, dos de las cuales (las referidas a las calles Virgen de la Antigua y Bogotá) se han materializado esta semana.

Los microparking son un proyecto que lleva desarrollando el gobierno municipal del PP desde que llegó a la alcaldía José Luis Sanz porque a principios de 2024 anunció que los vecinos de la capital demandaban aparcamientos en puntos como la calle Albaida, en el distrito Macarena; en la mencionada Virgen de la Antigua, y en Baltasar de Alcázar, en el Polígono de San Pablo.

En aquel momento, se anunciaron microparking en Reina Mercedes; en el Centro; en Amate; Santa Aurelia; Juan XXIII; Pío XII; Pino Montano; Los Remedios; calle Baltasar de Alcázar en el distrito San Pablo-Santa Justa; Tabladilla; y entre las calles Álvar Núñez y López de Gomara, en Triana.

Durante estos dos años, ha habido un largo procedimiento administrativo en la Gerencia de Urbanismo donde se estuvo en contacto con empresas para la disposición para construir estos microparking que verán la luz en 2027.