Los primeros giraldillos del alumbrado navideño de Sevilla llegan a la avenida de la Constitución

Los primeros giraldillos del total de 32 nuevas figuras que compondrán el alumbrado navideño han sido colocados este viernes en la avenida de la Constitución.

Estas figuras contarán con 6,5 metros de altura sobre una tarima de madera, con un diseño exclusivo inspirado en la escultura del Giraldillo, en el tramo comprendido entre el Arquillo y la calle Fray Ceferino González, según ha informado el ayuntamiento.

La referida avenida contará de nuevo con elementos decorativos en el suelo, como ya se hizo la pasada Navidad, a los que se sumarán 17 nuevos motivos luminosos transversales que recordarán a las vidrieras de la catedral, con estrellas y una media luna en alusión a la Virgen María, y 42 nuevos motivos sobre farolas que imitarán estrellas fugaces.

El encendido navideño en Sevilla será el 27 de noviembre, alcanzará este año a 316 calles y contará con 17 nuevos motivos luminosos transversales con un diseño inspirado en las vidrieras de la catedral, con estrellas y una media luna en alusión a la Virgen María, así como otros 42 motivos que recuerdan a estrellas fugaces y están colocados sobre farolas.

El encargado de pulsar el botón de encendido será Leo, el niño con piel de mariposa.

El consistorio sitúa el arranque de la campaña en la recta final de noviembre, de manera que las luces estarán encendidas antes de que llegue el puente de diciembre. Se trata de unas fechas especialmente relevantes para la actividad comercial y la llegada de visitantes a la ciudad.