Juan Bravo ante empresarios de Sevilla: "tenemos suelo localizado para construir un millón de viviendas"

Juan Bravo, durante un encuentro con empresarios, en la Cámara de Comercio de Sevilla. El Español

Juan Bravo, el candidato número 1 de la lista del PP en la provincia, ha asegurado ante empresarios de Sevilla en un encuentro que hay "suelo localizado" para construir un millón de viviendas.

El también vicesecretario de Economía del Partido Popular ha comentado que este sector será "fundamental" si Alberto Núñez Feijóo gobierna a partir del 29 de noviembre.

En el encuentro, ha expuesto numerosos datos sobre este problema que achaca a los jóvenes sobre todo. Por ello, propone diversas soluciones para que no se marchen 350.000 jóvenes, que la primera casa que se compren las personas sea cuando cumplen 41 años y para que no tengan problemas los pensionistas si no tienen una casa en propiedad.

La reducción de trabas burocráticas, la eliminación de gastos superfluos, la productividad y la competitividad son algunos objetivos que maneja el Partido Popular si consigue formar gobierno en las próximas elecciones generales.

Otras cuestiones tratadas por Bravo han sido presentar la renta de reactivación para que todas las personas desempleadas puedan incorporarse al mercado de trabajo porque "no puede ser" que tengamos tres millones de parados y un millón de puestos sin cubrir; la necesidad de infraestructuras porque "ningún proyecto se le puede escapar a este país", y la "necesidad" de ayudar a las familias para que se puedan desarrollar.

Ante un aforo repleto de políticos y empresarios como la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el eurodiputado Juan Ignacio Zoido; el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, o el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, el candidato ha contestado a cuestiones de los empresarios como la búsqueda de soluciones para evitar el absentismo o la "garantía" de la declaración responsable a la hora de preparar un proyecto.

La Junta de Andalucía, donde fue consejero de Hacienda Juan Bravo entre 2019 y 2022, es "un ejemplo a seguir" porque "ha escuchado a los ciudadanos" y la administración ha agilizado los procesos para que vengan inversiones a la comunidad autónoma.

Todo ello, "pretende llevarlo a nivel nacional" el Partido Popular según Bravo buscando "productividad" en aspectos como las infraestructuras, en la energía que necesita España y en la "transformación" de un país aunque "vendan" que es una de las mejores economías de la Unión Europea.