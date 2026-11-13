Vista de la terminal de viajeros desde las pistas, como imagen de recurso. E.P.

El aeropuerto de Sevilla bate en octubre su récord histórico de pasajeros y vuelos impulsado por el crecimiento internacional

El Aeropuerto de Sevilla ha firmado en octubre el mejor mes de toda su historia. Las instalaciones de San Pablo han alcanzado cifras récord tanto en número de pasajeros como en operaciones, en un balance que confirma el crecimiento de la infraestructura sevillana y, especialmente, su progresiva proyección internacional.

Según los datos públicos de Aena consultados por EL ESPAÑOL, el aeródromo cerró el mes con 977.883 viajeros y 7.100 vuelos, sus mejores registros históricos.

La cifra de pasajeros supone un incremento del 8,3% respecto al mismo periodo de 2025 y se traduce en una media de 31.544 usuarios diarios. El crecimiento, sin embargo, no se ha repartido por igual entre los distintos mercados.

El principal impulso ha llegado de las conexiones con el extranjero, que continúan ganando peso en la actividad del aeropuerto y se consolidan como uno de los motores de su expansión.

De los 976.953 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales durante octubre, 573.231 viajaron desde o hacia destinos internacionales. Esto representa un crecimiento del 15,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Por su parte, los desplazamientos nacionales sumaron 403.722 viajeros, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en octubre de 2025.

La diferencia entre ambos comportamientos evidencia el cambio que está experimentando San Pablo. El tráfico internacional ya representa el 58,6% de toda la actividad comercial del aeropuerto, 3,4 puntos porcentuales más que hace un año.

Es decir, casi seis de cada diez pasajeros que utilizaron vuelos comerciales durante el mes pasado tenían como origen o destino otro país.

Italia encabezó la demanda internacional, con 120.960 pasajeros, seguida de Francia, con 112.563, y Reino Unido, con 99.176. A continuación se situaron Países Bajos (44.824), Portugal (38.351), Alemania (37.278), Turquía (18.729) y Suiza (17.611).

Más allá de las cifras absolutas, algunos mercados destacaron por el ritmo al que están aumentando sus conexiones con Sevilla. Rumanía registró un crecimiento del 57,3% en el número de viajeros, mientras que Polonia experimentó una subida del 48,1%.

También sobresalieron Italia, con un 31,3% más de pasajeros; Países Bajos, con un 27,6%, y Francia y Reino Unido, ambos con incrementos superiores al 23%.

A esta evolución se suma la incorporación de nuevas rutas. Una de las últimas ha sido la conexión de Air Serbia con Belgrado, que comenzó a operar el pasado 30 de septiembre y contribuye a ampliar las posibilidades de conexión internacional desde la capital andaluza.

El buen comportamiento del tráfico de pasajeros también ha tenido su reflejo en la actividad aérea. San Pablo atendió durante octubre 7.100 operaciones, de las que 6.566 correspondieron a vuelos comerciales, un 7,6% más que en el mismo mes de 2025.

Se trata igualmente de un máximo histórico para el aeropuerto sevillano, que acompaña al récord de viajeros y confirma el aumento de la actividad en sus instalaciones.

El reto de llegar a EEUU

Este crecimiento internacional adquiere especial relevancia ante los próximos pasos que prepara el aeropuerto.

En septiembre de 2027 está prevista la puesta en marcha de la conexión con Montreal, una ruta que supondrá un nuevo avance en la apertura de Sevilla hacia mercados de larga distancia y que reforzará su relación directa con Norteamérica.

La conexión canadiense se enmarca en las aspiraciones de ampliar la oferta transatlántica desde San Pablo. Entre los objetivos que continúan sobre la mesa se encuentran posibles vuelos directos con Estados Unidos, con destinos como Miami, aunque su materialización todavía depende de las decisiones de las compañías aéreas.

Fuentes internas de Aena han confirmado a EL ESPAÑOL que la entidad sigue trabajando para conseguir conexiones con Estados Unidos.

"Seguimos trabajando por el vuelo a Nueva York o Miami. La decisión última es de las compañías aéreas, nosotros no dejamos de trabajar. No son rutas que se implantan de un día para otro», explican.

Desde el gestor aeroportuario reconocen, además, que el contexto actual introduce dificultades adicionales para poner en marcha este tipo de operaciones. "Hay mucha incertidumbre con la subida del combustible", señalan las mismas fuentes.

La apertura de una ruta transatlántica requiere un proceso de negociación y planificación con las aerolíneas, que deben valorar la rentabilidad de la operación, la demanda potencial y los costes asociados.

Por ello, aunque Aena mantiene el objetivo de atraer nuevas conexiones de largo recorrido, no existe por el momento una fecha confirmada para un vuelo directo entre Sevilla y Estados Unidos.

Mientras tanto, los últimos datos reflejan que el aeropuerto continúa ganando pasajeros procedentes del extranjero y que estos representan ya la mayor parte de su actividad comercial.

El récord de octubre, con casi un millón de viajeros y más de 7.000 operaciones, refuerza esa tendencia y sitúa la conectividad internacional como uno de los grandes desafíos y oportunidades de futuro para San Pablo.