Los servicios de emergencias rescatan a un trabajador atrapado en una obra en Palmas Altas en Sevilla

Los servicios de emergencias rescatan a un trabajador atrapado en una obra en el barrio de Palmas Altas en Sevilla.

Minutos antes de las 11:20 horas, se recibía un aviso de un "desprendimiento de tierra" en la calle Creta de este enclave situado al sur de la capital hispalense.

En un primer momento, se señalaba que había "varias personas" atrapadas debido al hundimiento de la calzada en la vía.

Finalmente, se trataba de un trabajador que ha tenido un accidente laboral al quedarse atrapado en unas actuaciones de canalización.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos, Policía Local, servicios de emergencias 061 y la Policía Nacional, que están trabajando por esclarecer las causas de este accidente.

Hay que recordar que Palmas Altas ya tiene a miles de vecinos viviendo en los bloques y las casas construidas, pero los operarios continúan haciendo obras.