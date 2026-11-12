Parada del metrocentro en la Avenida de la Constitución de Sevilla donde se ha encontrado la mochila sospechosa. E.E

La zona ha sido acordonada durante casi una hora y media.

La Policía reabre la circulación en la zona de la Catedral de Sevilla tras detonar la mochila sospechosa de forma controlada

La Policía Nacional ha reabierto la circulación en la zona de la Catedral y el Archivo de Indias de Sevilla sobre las 11,15 horas tras detonar de manera controlada una mochila sospechosa encontrada esta mañana en una parada del travibús de la Avenida de la Constitución.

Decenas de agentes acordonaron los alrededores de una de las vías principales de la ciudad tras recibir un aviso de bomba.

Rápidamente la Policía evacuó los alrededores por esta maleta sospechosa, que ha sido detonada. El ruido se ha escuchado en las inmediaciones de la delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía.

La Policía ha llamado a la calma cuando se ha escuchado la detonación indicando que se había recibido un aviso de un objeto sospechoso.

Los agentes desplegados en la zona han actuado en estricto cumplimiento del protocolo de seguridad establecido para este tipo de incidencias.

Por este motivo se han desplazado unidades de la Policía Nacional a caballo en la Puerta de Jerez y coches patrulla repartidos en las inmediaciones del Archivo de Indias, la Catedral de Sevilla, calle Hernando Colón y la plaza del Triunfo.

También ha acudido a la zona del objeto sospechoso la Unidad Aérea Policial y hay un helicóptero de la Policía Nacional sobrevolando la zona.