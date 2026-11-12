Operarios de Lipasam actúan sobre la zona donde estaba la acampada Ayuntamiento de Sevilla

La Policía Nacional desaloja la acampada de las Setas de la Encarnación de Sevilla a primera hora de la mañana

La Policía Nacional ha desalojado la acampada de las Setas de la Encarnación de Sevilla a primera hora de la mañana.

Los agentes han rodeado la concentración y están actuando desde antes del amanecer entre las pocas tiendas de campaña que quedaban.

Esta operación se ha producido justo un día después de la huelga general convocada por los principales sindicatos.

Los miembros de la acampada de las Setas de la Encarnación tenían ayer 11 de noviembre "dudas" de cuánto tiempo iban a mantener la protesta según indicaron a EL ESPAÑOL.

Finalmente, la Delegación y la Subdelegación del Gobierno de España han atendido la petición del Ayuntamiento de Sevilla de levantar la acampada tras dos meses de protesta y después de que se marcharan varios sindicatos convocantes como el de Inquilinas.

En las últimas semanas, ya existían numerosas quejas por parte de los comerciantes, de los vecinos y del Consistorio señalando que se levantaran las tiendas para poder preparar la decoración de Navidad.

En la jornada de ayer, apenas quedaban una veintena de tiendas de campaña en torno a la fuente de la plaza de la Encarnación, se observaba poco movimiento de personas entre las mismas y dos manifestaciones acabaron allí: la de la educación pública por la mañana y la de los sindicatos minoritarios por la tarde.