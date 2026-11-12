La Policía acordona la Avenida de la Constitución en Sevilla por un aviso de bomba. E.E

La Policía evacúa la zona de la Catedral de Sevilla por un aviso de bomba y detona una mochila sospechosa

Decenas de agentes de la Policía Nacional han acordonado la avenida de la Constitución por un aviso de bomba en una de las vías principales de la capital hispalense.

La Policía ha evacuado los alrededores de la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias por un objeto sospechoso que han hallado en las inmediaciones de estos lugares Patrimonio de la Humanidad.

La Policía Nacional ha detonado una maleta ya que se ha escuchado un fuerte ruido en las inmediaciones de la delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía.

La Policía ha llamado a la calma cuando se ha escuchado la detonación indicando que se había recibido un aviso de un objeto sospechoso y se ha actuado por parte de los agentes desplegados en la zona que va desde la Puerta de Jerez hasta el Ayuntamiento de Sevilla.

Hay desplegadas unidades de la Policía Nacional a caballo en la Puerta de Jerez, coches patrulla repartidos en las inmediaciones del Archivo de Indias, la Catedral de Sevilla, calle Hernando Colón y la plaza del Triunfo.

También ha acudido a la zona del objeto sospechoso la Unidad Aérea Policial y hay un helicóptero de la Policía Nacional sobrevolando la zona.