Un piquete en la calle Tetuán entre tiendas semiabiertas El Español

La ‘normalidad’ entre los trabajadores y la borrasca Charles diluyen la huelga general en Sevilla

La ‘normalidad’ entre los trabajadores y la borrasca Charles diluyen la huelga general en Sevilla.

La apertura de bares, tiendas y mercados, así como las lluvias, afectan a la acción de los piquetes en gran parte de la capital.

El Centro sevillano y barrios como Nervión, Triana o La Calzá apenas alteraron su día a día en una jornada de reivindicaciones.

Desde primera hora de la mañana, había movimiento en las calles de personas que se dirigían a sus puestos de trabajo y llamaba la atención los servicios mínimos de empresas como Tussam o Lipasam porque según señalaban vecinos del Centro a EL ESPAÑOL: "parece un día normal".

Sólo en los alrededores de las plazas de la Campana y del Duque, hubo sindicalistas y piquetes que gritaban al paso de los buses turísticos o cuando un trabajador de una tienda iba a entrar en la misma.

Destacó la fuerte presencia policial en la zona con agentes vigilando en la esquina de Alfonso XII donde hay unos grandes almacenes.

En calles como Tetuán y Sierpes, se preparaban los escaparates bajo una lluvia pertinaz que no paró en toda la jornada.

Conforme llegaba la hora de la apertura de los establecimientos, los cánticos fueron más fuertes y los turistas se acercaban a contemplar a los piquetes informativos de Comisiones Obreras, la Confederación General del Trabajo y UGT.

Apenas hubo momentos de tensión porque los piquetes avanzaron por las calles pero no molestaron a los trabajadores que estaban dentro de las tiendas con las persianas medio cerradas.

En el Ayuntamiento, se lanzaron algunas consignas ante la puerta principal, la cual estaba fuertemente protegida por la Policía Local y Nacional y se continuó la marcha hacia las Setas de la Encarnación o hacia la Alameda de Hércules.

Precisamente, en este punto de la capital hispalense, se formó la primera gran manifestación del día por la educación pública y con una masiva participación.

El Sindicato de Inquilinas y otras entidades formaron parte de un acto que terminó en las escaleras de las Setas de la Encarnación cuando la borrasca Charles ya afectaba notablemente a la ciudad.

Conforme pasaban las horas de la tarde, el temporal siguió causando estragos y minutos antes de las 17:00 horas, Comisiones Obreras y UGT anunciaban que se suspendía la manifestación de la tarde debido a los avisos naranja por viento y amarillo por precipitaciones en la capital hispalense.

A pesar de este anuncio, otros sindicatos minoritarios y formaciones políticas como Adelante Andalucía sí continuaron con las movilizaciones bajo un fuerte aguacero y rachas de viento que hicieron volar pancartas y banderas.

Los manifestantes cruzaron la Ronda Histórica hasta el entorno de Santa Catalina para alcanzar la Encarnación, donde terminó una huelga general 'atípica' en Sevilla.